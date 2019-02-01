Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana'da Evin Bahçesine Atılan Ses Bombası Korkuttu

Dha Yurt - Adana'da Evin Bahçesine Atılan Ses Bombası Korkuttu

51 dakika önce

ADANA'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı.

Dha Yurt - Adana'da Evin Bahçesine Atılan Ses Bombası Korkuttu, System.String[]
ADANA'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan ses bombası, çevrede büyük panik yarattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında sokağı duman kapladığını ve yüzü maskeli iki kişinin koşarak kaçtığı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin yaptığı incelemede patlamanın, müstakil tek katlı evin bahçesine atılan ses bombasından kaynakladığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, Muzaffer Şendul'a ait evin camları kırıldı. 

Patlama sesinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen Şendul, kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

Şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Bahçede inceleme yapan polislerden görüntü

Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polisten görüntü

Genel ve detay görüntüler

Evinin camları kırılan Muzaffer Şendul ile röp.

SÜRE: 01'22" - BOYUT: 154 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel
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