Dha Yurt - Adana'da Film Gibi Kovalamaca: 5 Şüpheli Yakalandı

ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçınca kovalamaca başladı. Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi
'ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ne, buradan da İsmet Paşa
Caddesi'nden Şehit Mehmet Özer
Caddesi'ne geçti. Narlıca
Mahallesi'nde aracı terk edilmiş halde bulan polisler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşını yakaladı. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, Veysel B. ve 4 arkadaşı sorgulanmak üzere Denizli
Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Sokaktaki polislerden görüntü
Kaçan araçtan görüntü
Gözaltına alınan şüphelilerden birinden görüntü
Polislerin aracın içinde ve motor kısmında arama yapması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,