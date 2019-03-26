Dha Yurt - Adana'da Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın (1)

ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Plastik kasaların yanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürmekte güçlük çektiği yangında yaralanan olmadı.



Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu mahallesi Karataş yolu üzerinde kurulu bulunan narenciye paketleme tesisin deposunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de plastik ve tahta kasaların bulunduğu tesisteki yangına müdahale etti. Yangın sırasında çalışan işçilerin dışarı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen özellikle plastik kasaların çalışmaları güçleştirdiği kaydedildi. Tesisin çatısının büyük bölümü kısmen çöktü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yeri genel - detay



İtfaiyenin alevlere müdahalesi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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