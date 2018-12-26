Dha Yurt - Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

ADANA'da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga
ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam
ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yere yığıldı, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.'nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Üzeri örtülü cesetten görüntü
Olay yerindeki polislerden görüntü
Polislerin olay yerinde inceleme yapması
Yerdeki boş kovandan görüntü
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'17" - BOYUT: 144 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,