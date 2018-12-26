Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Dha Yurt - Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

59 dakika önce İlandır

ADANA'da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı.

Dha Yurt - Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
ADANA'da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yere yığıldı, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.'nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Üzeri örtülü cesetten görüntü

Olay yerindeki polislerden görüntü

Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Yerdeki boş kovandan görüntü

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'17" - BOYUT: 144 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03 Kaynak: DHA

kavga, Adana, 3. Sayfa
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