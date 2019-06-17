DHA YURT - ADANA MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı belirtilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda aralarında çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına düzenlenen sokak eylemlerine katılıp; polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı belirtilen kişilerin evlerini, aylar süren titiz çalışmalar sonucu tek tek tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ekipler, Adana merkezli Antalya, Niğde ve Mardin'de şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, Özel Harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'ya yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılan evin önüne gelişi

Özel harekat polisinin koçbaşı ile kapıya vuruşu

Polislerin "Aç kapıyı" diye bağırması

Polislerin eve girmesi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

Evde gözaltına alınan şüphelinin polis aracına götürülmesi

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ