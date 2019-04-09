Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı

Dha Yurt - Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı

27 dakika önce

ADANA merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı.

Dha Yurt - Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı, System.String[]
ADANA merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı.

arar doğrultusunda bugün şafak vakti düzenlenen operasyonda çok kişi gözaltına alındı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalar sonucu KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese bugün şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:10 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
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