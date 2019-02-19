Dha Yurt - Adana Merkezli Birçok İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı (1)
1 saat önce
ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.
ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana
'daki operasyonlara bine yakın polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis
ekipleri ve evlerden görüntü
-Baskınlardan görüntü
-Gözaltına alınanlar
-Genel ve detaylar,
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:35 Kaynak: DHA
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