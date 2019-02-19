Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana Merkezli Birçok İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı (1)

Dha Yurt - Adana Merkezli Birçok İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı (1)

1 saat önce

ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.

Dha Yurt - Adana Merkezli Birçok İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı (1), System.String[]
ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'daki operasyonlara bine yakın polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Polis ekipleri ve evlerden görüntü

-Baskınlardan görüntü

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar,

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:35 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Son Dakika! İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarının Tüm Seferleri İptal Edildi

CHP'li Başkan Melih Meriç, Başına Silah Dayandığı İçin İstifa Etmiş Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 08:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Adana Merkezli Birçok İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]