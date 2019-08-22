DHA YURT - ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADIYAMAN Besni İlçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi ile hayvaların sahibi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Besni Sugözü mesire alanı yakınlarındaki bir hayvan barınağında meydana geldi. İddiaya göre, M.G. arkadaşı F.U. ile birlikte Garip Sarıgül'e ait küçükbaş hayvanların olduğu ahıra hırsızlık için gitti. Daha önce ahırından bir çok hayvan çalındığını tespit eden hayvanların sahibi Garip Sarıgül hayvanların bulunduğu ahırda nöbet tutmaya başladı. Akşam saatlerinde hayvanların sahibi duyduğu sesler üzerine ahırdan tüfeğini alarak dışarı çıktı. Hayvanlarını çalmaya gelenleri görünce tüfeğini ateşledi. Çıkan kurşunların isabet ettiği F.U. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı M.G. ile hayvanların sahibi Garip Sarıgül çıkan kavgada ağır yaralandı. Olayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri F.U.'nun (21) öldüğünü tespit etti. Kavgada ağır yaralanan Sarıgül ile M.G. ise ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Sarıgül ile M.G., buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden F.U.'nun cenazesi ise otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden F.U.'nun yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden genel ve detaylar

-Yaralının getirilmesi

-Ölen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman),