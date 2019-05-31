Son Dakika Haberleri: DHA YURT - AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (EK)
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DHA YURT - AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (EK)

1 saat önce

YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA YURT - AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (EK), System.String[]

YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganın yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturkayı sürdürüyor.

Haber: İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:04 Kaynak: DHA
Narlıdere, Polis, AK Parti, İzmir, Güncel
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