DHA YURT - AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (EK)
1 saat önce
YAŞAMINI YİTİRDİİzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:04 Kaynak: DHA
YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganın yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturkayı sürdürüyor.
Haber: İZMİR,
AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde
AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, polis kıyafeti giymiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı
CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi
Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var