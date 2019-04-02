Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Alarmı Duyup Evden Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı

Dha Yurt - Alarmı Duyup Evden Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı

1 saat önce

ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi.

Dha Yurt - Alarmı Duyup Evden Çıktı, Kundakçılarla Karşılaştı, System.String[]
ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi. Alarmı duyup, dışarı çıkan otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar'ı gören şüpheliler kaçtı. Otomobildeki yangın ise Kızılçınar ve komşuları tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Sokaktan gelen alarm sesine uyanan Hayrettin Kızılçınar, dışarı çıktığında iki kişinin, kendisine ait otomobile benzin döküp ateşe verdiğini gördü. Kızılçınar'ı fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, sesleri duyup dışarı çıkan komşuları ile birlikte otomobilin alev alan ön ve arka tamponunu su dökerek söndürdü. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Kundaklanmak istenen otomobilden görüntü

Polislerin, kundaklanmak istenen otomobilde inceleme yapması

Polis araçlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:05 Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel
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