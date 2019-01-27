Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (2)
1 saat önce
AMASYA'nın Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi.
AMASYA'nın Merzifon- Suluova
ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin olduğu belirtildi.
Olay, bugün saat 18: 00 sıralarında Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında meydana geldi. Kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında işçilerin kaldığı belirtildi. Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:35 Kaynak: DHA
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