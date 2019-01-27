Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (2)

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (2)

1 saat önce

AMASYA'nın Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi.

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (2), System.String[]
AMASYA'nın Merzifon- Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin olduğu belirtildi. 

Olay, bugün saat 18: 00 sıralarında Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında meydana geldi. Kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında işçilerin kaldığı belirtildi. Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: AMASYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:35 Kaynak: DHA

Suluova, Merzifon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görenler Şaşırıp Kalıyor! Bu Tavuğun Kanı Hariç Her Yeri Simsiyah Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük: Toprak Altında Kalanlardan 2'si Kurtarıldı

Son Dakika! Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Sokak Ortasında Ölü Bulundu Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:48:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]