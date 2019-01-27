Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (3)

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (3)

51 dakika önce

2 İŞÇİ KURTARILDIAmasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük (3), System.String[]
2 İŞÇİ KURTARILDI

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 işçi, ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılara tedaviye alındı. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fotoğraflar

Haber: Sinan HARMANCI/ AMASYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:54 Kaynak: DHA

Merzifon, İşçi, Amasya, Güncel
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