Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (4) - Yeniden

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (4) - Yeniden

1 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı.

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (4) - Yeniden, System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. kısa sürede olay yerine giden AFAD ekiplerinin müdahnalesiyle 4 işçi yaralı olarak taprak altından çıkarkılarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Maden işçileri ve madenden görüntü

-İşçilerin ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI - Hakan UMAN/ AMASYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:43 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, İşçi, Güncel
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