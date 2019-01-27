Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (5)

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (5)

1 saat önce

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİAmasya'nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, mahsur kalan 4 işçi kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Dha Yurt - Amasya'da Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı (5), System.String[]
İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, mahsur kalan 4 işçi kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Göçükte kurtarılan işçilerin Olcay Yüce, Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik olduğu açıklandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Haber: Sinan HARMANCI/ AMASYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:05 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, İşçi, Güncel
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