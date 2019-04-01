Dha Yurt - Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı

ANTALYA'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde büyük oranda yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.

ANTALYA'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde büyük oranda yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.



Kepez ilçesi Şafak Mahallesi AK Parti sorumlusu Ömer Alsancak, bugün akşam saatlerinde, seçim günü görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nun önündeki çöp konteynerindeki oy pusulalarını fark etti. Ömer Alsancak'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki 3 çöp konteynerini boşaltarak inceleme yaptı. Polis aramada, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf buldu. Bunun üzerine polis ekipleri okul çevresindeki diğer çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.



Pusulaların çıktığı çöp konteynerinin olduğu yeri gören güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Olay yeri detay görüntü



Çöp konteynerleri görüntü



Polis inceleme yaparken



Oy pusulaları detay



Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!

Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı

Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem!