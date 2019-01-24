Dha Yurt - Antalya'yı Fırtına Vurdu; 2 Ölü, 1 Kayıp, 15 Yaralı (Ek)
40 dakika önce
YARALI İŞÇİ KURTARILAMADIFinike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca'daki özel hastanede yaşamını yitirdi.
YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI Finike
ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir
, tedavi gördüğü Kumluca
'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Finike'ye bağlı Sahilkent
Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir'in cenazesi morga konuldu. Demir'in 2015 yılından bu yana ASAT'ta işçi olarak çalıştığı belirtildi. Devrim Bayram Demir'in cenazesinin yarın Sahilkent'in Kum Mahallesi Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Sahilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
ÖLÜ SAYISI 2'YE ULAŞTI Antalya
'da oluşan hortum felaketinde Devrim Bayram Demir'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.
KAYIP BUSE BULUNAMADI Kemer
ilçesinde hortumun Ağva
Deresi'ne uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar'da suya sürüklenerek kaybolmuştu. Buse Acar'ı arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamış ve havanın kararmasıyla ara verilmişti. Genç
kızı arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanılacak.
Haber: Suat SÖĞÜT/ FİNİKE(Antalya),
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:06 Kaynak: DHA
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