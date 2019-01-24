Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Antalya'yı Fırtına Vurdu; 2 Ölü, 1 Kayıp, 15 Yaralı (Ek)

Dha Yurt - Antalya'yı Fırtına Vurdu; 2 Ölü, 1 Kayıp, 15 Yaralı (Ek)

40 dakika önce

YARALI İŞÇİ KURTARILAMADIFinike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca'daki özel hastanede yaşamını yitirdi.

Dha Yurt - Antalya'yı Fırtına Vurdu; 2 Ölü, 1 Kayıp, 15 Yaralı (Ek), System.String[]
YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir'in cenazesi morga konuldu. Demir'in 2015 yılından bu yana ASAT'ta işçi olarak çalıştığı belirtildi. Devrim Bayram Demir'in cenazesinin yarın Sahilkent'in Kum Mahallesi Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Sahilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ULAŞTI

Antalya'da oluşan hortum felaketinde Devrim Bayram Demir'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

KAYIP BUSE BULUNAMADI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar'da suya sürüklenerek kaybolmuştu. Buse Acar'ı arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamış ve havanın kararmasıyla ara verilmişti. Genç kızı arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanılacak.



Haber: Suat SÖĞÜT/ FİNİKE(Antalya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

İşçi, Kumluca, Bayram Demir, Güncel
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