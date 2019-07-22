Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Aydın'da makilik alanda yangın (2)
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DHA YURT - Aydın'da makilik alanda yangın (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDINazilli'de gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

DHA YURT - Aydın'da makilik alanda yangın (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI

Nazilli'de gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 12 hektarlık alan zarar görürken, söndürme çalışmalarına 111 yangın itfaiye eri, 11 orman muhafaza memuru ve 10 teknik personel katıldı. Çalışmalarda 23 arazöz, 12 su tankeri ve 2 dozer kullanıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangın bölgesinden detay görüntüler
-Araçlardan görüntü
-Toygar Mahalle sakinlerinden Mahmut Ürkmez'in konuşması
-Yangını uzaktan izleyen vatandaşlardan görüntüler
-Yanan ormanlık alandan detay görüntüler
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)


İtfaiye, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:46 Kaynak: DHA
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