Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 19 Yaralı

Dha Yurt - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 19 Yaralı

1 saat önce

BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Dha Yurt - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 19 Yaralı, System.String[]
BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Kaza yeri görüntüleri

Bölgeden görüntüler

HABER KAMERA:  Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 01:37:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 19 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]