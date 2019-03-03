Dha Yurt - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 19 Yaralı
1 saat önce
BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.
BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yeri görüntüleri
Bölgeden görüntüler
HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,-
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:12 Kaynak: DHA
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