Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bekçilerin Üzerine Otomobil Süren Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Dha Yurt - Bekçilerin Üzerine Otomobil Süren Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı

1 saat önce

ADANA'da otomobilini kendisini durdurmak isteyen mahalle bekçilerinin üzerine sürüp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Dha Yurt - Bekçilerin Üzerine Otomobil Süren Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
ADANA'da otomobilini kendisini durdurmak isteyen mahalle bekçilerinin üzerine sürüp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, bekçilerin üzerine otomobili süren sürücü kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem aldı. Dadaloğlu Bulvarı'nda önlem polislerin durdurmak istediği otomobil, yine kaçınca bu kez kovalamaca başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobili durduran polisler, ismi öğrenilemeyen sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ve otomobil, detaylı arama yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yakalanan otomobilden görüntü

Otomobilin çevresindeki polislerden görüntü

Zırhlı polis aracından görüntü

Polisin otomobili sürerek götürmesi

Polis araçlarının gidişi

SÜRE: 00'55" - BOYUT: 103 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

Yüreğir, Polis, 3. Sayfa
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