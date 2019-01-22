Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bestler Deleler'de 11 Terörist Sığınağı İmha Edildi

Dha Yurt - Bestler Deleler'de 11 Terörist Sığınağı İmha Edildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi.

Dha Yurt - Bestler Deleler'de 11 Terörist Sığınağı İmha Edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Bestler Dereler bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar, imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon bölgesi

Güvenlik güçlerinin operasyonu

Bulunan sığınaklar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:39 Kaynak: DHA

Bestler-Dereler, Güncel
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