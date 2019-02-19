Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem
54 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇANAKKALE'nin Biga
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre, bu akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale
'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı
Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.
Haber: ÇANAKKALE,
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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