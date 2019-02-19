Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem

54 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.

Haber:  ÇANAKKALE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

AFAD, Çanakkale, Biga, Güncel
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