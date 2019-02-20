Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem (2)

Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem (2)

1 saat önce

BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı.

Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, ilk belirlemelere göre ilçede yıkıma neden olmazken, vatandaşlar endişe yaşadı. Ayrıca 1.9, 2,1 ve 3.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

İkinci deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  tarafından ise 4.1 büyüklüğünde duyuruldu. Kandilli depremin derinliğini ise 9 kilometre olarak açıkladı.

Haber: ÇANAKKALE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:03 Kaynak: DHA

AFAD, Çanakkale, Biga, Güncel
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