Dha Yurt - Biga'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem (2)
1 saat önce
BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı.
BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI Çanakkale
'nin Biga
ilçesi, gece yarısı meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre, saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, ilk belirlemelere göre ilçede yıkıma neden olmazken, vatandaşlar endişe yaşadı. Ayrıca 1.9, 2,1 ve 3.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.
İkinci deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 4.1 büyüklüğünde duyuruldu. Kandilli depremin derinliğini ise 9 kilometre olarak açıkladı.
Haber: ÇANAKKALE,
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:03 Kaynak: DHA
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