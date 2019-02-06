Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bingöl'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Dha Yurt - Bingöl'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

20 dakika önce

BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Yurt - Bingöl'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.35'te merkez üssü Adaklı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - Adaklıbingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

Adaklı, Güncel
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