Dha Yurt - Bingöl'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
20 dakika önce
BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı
ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.35'te merkez üssü Adaklı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - Adaklıbingöl
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
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