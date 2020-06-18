DHA YURT BNÜLTENİ-2 - Son Dakika

Gaziantep OSB'de fabrika yangını, duman gökyüzünü kapladı-1

Gaziantep Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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GAZİANTEP

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DHKP/C'nin para kasası İzmir'de yakalandı

İZMİR'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve aynı zamanda örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalandı.

İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan İnterpolce kırmızı bültenle aranan ve aynı zamanda örgütün 'para kasası' olan M.S.D.'yi Bornova ilçesinde saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakaladı.