DHA YURT BNÜLTENİ-9 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BNÜLTENİ-9 - Son Dakika

DHA YURT BNÜLTENİ-9

6 saat önce

Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi İZMİR'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, şehit olan bekçi Cenk Kural (29), son yolculuğa uğurlandı.

DHA YURT BNÜLTENİ-9, System.String[]

Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, şehit olan bekçi Cenk Kural (29), son yolculuğa uğurlandı.

Şirinyer semtinde görev yapan bekçi Celalettin Cenk Kural, 15 Nisan'da aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kural, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenen Kural, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kural, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bekçi Kural'ın Türk bayrağın sarılı tabutu öğle vakti Kaynaklar Mezarlığı'na polis konvoyuyla getirildi. Kılınan namazın ardından şehit Cenk Kural'ın cenazesi, toprağa verild

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polis konvoyundan görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Şehit bekçinin defnedilmesinden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

===========================

Yüksekova'da heyelan; 11 köy ve mezranın yolu kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yüksekova'da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu. Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı. Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.

Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, "Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Heyelanın meydana geldiği bölge

-Heyelandan dolayı kapanan yolu açmak için çalışan iş makineleri

-Heyelandan genel ve detaylar

-Köylülerin, heyelan bölgesinde geçmesi

-Kepçe yardımıyla yolun karşı tarafına geçen vatandaşlar

-Onbaşılar Köyü Muhtarı ile röportaj

-Çalışmalardan detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

=========================

Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de, ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, yolda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada ekmeklerin de yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

O anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yüksekova, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:52 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım "Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi         
21:09
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir         
20:50
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti         
20:04
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi         
20:04
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi         
20:00
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi         
19:26
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi         
19:14
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor         
19:05
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi         
19:04
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi         
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü         
18:35
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım         
18:19
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü         
16:57
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 21:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BNÜLTENİ-9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]