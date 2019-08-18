Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı (1)
Son Dakika Güncel Haber

DHA YURT - Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı (1)

19 dakika önce

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarptı.

DHA YURT - Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı (1), System.String[]

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde otobüs önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 2 personeli hasar gören araçta sıkıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sıkışan otobüs sürücüsü ve otobüs çalışanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. 112 Acil ekipleri yaralananlara müdahalede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Otobüstengörüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Otobüste sıkışarak yaralanan şoför
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: BOLU,


TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 01:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Bolu Dağı'nda otobüs TIR'a çarptı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]