Dha Yurt - Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)
21 dakika önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı.
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, Köseköy
Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:11 Kaynak: DHA
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