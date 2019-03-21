Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)

Dha Yurt - Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)

21 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı.

Dha Yurt - Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1), System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:11 Kaynak: DHA

Köseköy, Kartepe, Güncel
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