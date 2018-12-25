Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

1 saat önce

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Haber: BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:31 Kaynak: DHA

Eminönü, Mudanya, İstanbul, Bursa, Güncel
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