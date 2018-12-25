Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri
1 saat önce
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa
(Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Haber: BURSA,
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:31 Kaynak: DHA
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