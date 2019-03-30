Dha Yurt - ?budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:



BUDO (30.03.2019)



08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)



10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



17: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



20: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



20: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



İDO (30.03.2019)



10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



09: 50 Kadıköy/ 10: 05 Yenikapı-Bursa



09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



08: 30 Bursa/ 09: 05 Armutlu/ 09: 20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



07: 50 Kadıköy/ 08: 05 Yenikapı-Bursa



Haber: Muammer İRTEM/ BURSA,

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