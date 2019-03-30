Dha Yurt - ?budo ve İdo'dan Sefer İptalleri
13 dakika önce
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO (30.03.2019)
08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)
10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
İDO (30.03.2019)
10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09: 50 Kadıköy/ 10: 05 Yenikapı-Bursa
09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08: 30 Bursa/ 09: 05 Armutlu/ 09: 20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07: 50 Kadıköy/ 08: 05 Yenikapı-Bursa
Haber: Muammer İRTEM/ BURSA,
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:58 Kaynak: DHA
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