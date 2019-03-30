Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - ?budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

Dha Yurt - ?budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

13 dakika önce

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Dha Yurt - ?budo ve İdo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:  

BUDO (30.03.2019)

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

İDO (30.03.2019)

10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 Kadıköy/ 10: 05 Yenikapı-Bursa 

09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08: 30 Bursa/ 09: 05 Armutlu/ 09: 20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07: 50 Kadıköy/ 08: 05 Yenikapı-Bursa 

Haber:  Muammer İRTEM/ BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:58 Kaynak: DHA

Armutlu, Bursa, İstanbul Deniz Otobüsleri, Yerel
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