Dha Yurt Bülten-12

(YENİDEN)1)SİİRT'TE ZIRHLI POLİS ARACI DEVRİLDİ: 3 YARALI SİİRT'te virajda otomobilin arkadan çarptığı zırhlı polis aracı devrildi.

SİİRT'te virajda otomobilin arkadan çarptığı zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, 3 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 56 AJ 523 otomobil, hızlı girdiği virajda, devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçtaki 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin yardımına, yoldan geçen sürücüler ile çevre sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



2)LİSELİ KIZA ORMANDA DAYAĞA BİR TUTUKLAMA DAHA



ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18), ormanlık alana götürüp darbeden 6 sanıktan adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.C.Y. de tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.



Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde, ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu A.S. (18) adlı kız ile Y.K. (22) adlı erkek tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y.K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan M.C.Y'nin de tutuklanmasına karar verdi. Dün gözaltına alınan M.C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dava önümüzdeki günlerde görülecek.



Süleyman EKİN/ANTALYA,



3)TRAFİK KAZASINDA ÖLEN DOKTOR, GÖREV YAPTIĞI ERCİŞ'TE ANILDI



VAN'ın Erciş ilçesinden, memleketi Kahramanmaraş'a giderken geçirdiği trafik kazasında ölen Doktor Oğuz Berktaş (28) için görev yaptığı Erciş Devlet Hastanesi önünde anma töreni düzenledi. İlçe Sağlık Müdürü Özkan Özay, "Hepimiz tarifsiz bir hüzün içerisindeyiz. Kaybımızı kabullenmek zor, konuşmak güç, kelimeler yetersiz kalıyor bu durumda. Çok üzgünüz" dedi.



Erciş Devlet Hastanesi'nde görev yapan Doktor Oğuz Berktaş, önceki gün memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktığı özel otomobiliyle Diyarbakır Şanlıurfa Yolu üzerindeki Pirinçlik Jandarma Komutanlığı kontrol noktasında kaza yaptı. Doktor Berktaş, olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki bir kişi yaralandı. Berktaş, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



Genç doktorun mesai arkadaşları, bugün Erciş Devlet Hastanesi önünde anma töreni düzenledi. İlçe Sağlık Müdürü Özkan Özay, törende yaptığı konuşmada Berktaş'ın ailesi ile meslektaşlarına başsağlığı dileyerek,"Şüphesiz her vefat erkendir, ancak doktor arkadaşımızın bu ayrılışı çok zamansız oldu. Ailesini, bizi ve sağlık çalışanlarını derinden sarstı. Hepimiz tarifsiz bir hüzün içerisindeyiz. Kaybımızı kabullenmek zor, konuşmak güç, kelimeler yetersiz kalıyor bu durumda. Çok üzğünüz. Oğuz arkadaşımız yaklaşık altı aydır hastanemiz acil servisinde, ailesinden uzak, özverili bir şekilde, gece gündüz demeden, Erciş halkına hizmet veriyordu. Herkes tarafından çok sevilen, hastalarına karşı daima iyi niyetli olan, güler yüzlü bir arkadaşımızdı. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun"dedi.



4)MHP ALAŞEHİR İLÇE BAŞKANI APAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP İlçe Başkanı Ali Apan (57), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, geçen 5 Nisan'da oğlu Mehmet Apan için kiralık ev bakmak için çıktığı beş katlı bir binanın dördüncü katında aniden rahatsızlandı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apan, beyin kanaması teşhisi konulup, ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında beyinde ödem oluşması üzerine Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tutulan Apan, dün (çarşamba) saat 21.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Apan'ın bugün yakınları tarafından alınna cenazesi, ilk olarak MHP Alaşehir İlçe Lokali önüne getirildi. Burada partililer ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından Apan'ın cenazesi öğlende Alaşehir Pazar Camisi'ne götürüldü. Cenaze camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Buradaki cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP'li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP'li Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, Apan'ın annesi Emine Apan, eşi Fadime Apan, çocukları Gökberk Apan, Mehmet Apan, Emine Apan ve kardeşi Ahmet Apan katıldı. Cenazede Apan'ın annesi, eşi ve çocukları güçlükle ayakta durabildi. Emine Apan'ın, oğlunun tabutuna konulan çerçeveli fotoğrafına sarılıp, "Sen daha genceciktin. Beni neden bırakıp, gittin" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.



Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı namazın ardından Apan'ın cenazesi doğduğu kırsal Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülüp gözyaşları içinde toprağa verildi.



5)NOTERDE İŞLEM YAPTIRANLARIN CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



GAZİANTEP'te noterde işlem yaptıran vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Y., tutuklandı. İncilipınar Mahallesi'ndeki noterde işlem yaptıran bazı vatandaşlar, cep telefonları çalınınca polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, noterdeki güvenlik kamerası kayıtlarından telefonları C.Y.'nin çaldığını tespit etti. Ekipler C.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen C.Y.'nin daha önce de hırsızlık, yağma, tehdit ve kasten yaralama gibi olaylardan suç kaydı olduğu belirlendi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

