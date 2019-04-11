Dha Yurt Bülten-12
1 saat önce
Siirt'te virajda otomobilin arkadan çarptığı zırhlı polis aracı devrildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
'te virajda otomobilin arkadan çarptığı zırhlı polis aracı
devrildi. Kazada, 3 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Siirt- Kurtalan
karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 56 AJ 523 otomobil, hızlı girdiği virajda, devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçtaki 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin yardımına, yoldan geçen sürücüler ile çevre sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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