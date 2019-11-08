DHA YURT BÜLTEN-12

Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de

GİRESUN Eynesil'de, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesini araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, ilçeye geldi. 12 milletvekili, Rabia Naz'ın anne- babası ile görüştü. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı tespit edildiği ortaya çıktı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

12 KİŞİLİK KOMİSYON EYNESİL'DE

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi, Eynesil'e geldi. Polis ekipleri, heyetin incelemelerde bulunacağı alanlarda güvenlik önlemleri aldı. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki heyet, Rabia Naz'ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Heyet, olay yerinde incelemelerde bulunarak, soruşturma yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile görüşecek.

ADLİ TIP RAPORU: TIRNAKLARINDA ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, tırnaklarından erkek DNA'sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan'a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan'a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Komisyon üyelerinin gelişi

-Emniyet tedbirleri detayları

-Muhabir anonsu (Aleyna KESKİN)

-Komisyonun eve girişi

-Detaylar

Haber: Aleyna KESKİN Kamera: Mehmet Can PEÇE GİRESUN-DHA

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Meşaleler altında drift yaptı

Karabük'te meşaleler altında drift yapan otomobilin sürücüsü A.I., farklı bir günde de sanayi içerisinde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karabük'te, A.I. mahalle arasında akşam saatlerinde toplanan kalabalığın yaktığı meşaleler altında drift yaptı.Ortalığı dumana boğan, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık veren sürücü, ellerinde meşaleler ile kendisini izleyenleri de tehlikeye attı. A.I., birkaç gün sonra ise Kemaloyman Sanayi Sitesi'nde gündüz saatlerinde drift yapmayı sürdürdü. A.I., yaptığı drift anlarını kaydettirip sosyal medya hesabından yayınladı. Polis, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meşaleler altında drift

-Sanayi Sitesi'nde drift

Dosya adı: krbdrift

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Vali Akbıyık'tan 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda bulunan, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini ziyaret etti. Karla kaplı bölgede incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, yapımı süren çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe vurmak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlar sürdürülürken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık da mevsimin ilk karıyla beyaza bürünün İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti. Vali Akbıyık, yapımı sürdürülen güvenlik yolu, bina, kule, elektrik hattı ve içme suyu şebekelerini yerinde denetleyip, komutanlardan bilgi aldı. Terör örgütüne karşı büyük başarılara imza atan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylık dileyen Akbıyık, 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde vatan savunmasındaki asker ve güvenlik korucularıyla da bir araya geldi.

'VATANIMIZ EMİN ELLERDE'

Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü, karla kaplı İkiyaka Dağları'nda görev yapan asker ve güvenlik korucularına özverili çalışmaları için teşekkür eden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Burası Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek üs bölgesi. Burada jandarmamız ve güvenlik korucularımız canla başla sınırlarımızı tutuyorlar, koruyorlar. Burada bizim yol, elektrik ve içme suyu çalışmalarımız var. Ayrıca buranın fiziki yetersizliğini gidermek amacıyla kuleler ve burada görev yapan jandarmamızın, güvenlik korucularımızın barınacağı yerler inşa ediyoruz. Burada gece sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Jandarmamızın, güvenlik korucularımızın ve burada çalışan elemanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak ve yapılan işleri yerinde denetlemek amacıyla jandarma komutanımız, il özel idaresi genel sekreteri ve emniyet müdürümüzle birlikte İkiyaka Dağları'na geldik. Buradaki çalışmaları denetledik, inceledik. Hakikaten burada çalışan işçilerimiz, askerlerimiz, korucularımız hepsi canla başla büyük bir vatan aşkıyla görevlerini, işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Hepsinin moral ve motivasyonları gayet yerinde. Burada sınırlarımız, vatanımız emin ellerde. Ben hepsine teşekkür ediyorum."

Bölgede görev yapan güvenlik korucularından Hamit Öztürk, İkiyaka Dağları'nda açtığı Türk bayrağını Vali İdris Akbıyık'a verdi. Türk bayrağını öperek, teslim alan Akbıyık, güvenlik korucusuna teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette Vali Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Valinin üs bölgesini ziyareti

-Yapımı süren çalışmaları denetlemesi

-Vali Akbıyık'ın konuşması

-Karla kaplı bölgeden detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,