Dha Yurt Bülten-14

ŞANLIURFA'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan zincirleme kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.



27 Şubat'ta Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Vedat Y. yönetimindeki 63 T 0838 plakalı ticari taksi ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Zincirleme kazada Erdal B.'nin kullandığı ve devrilen otomobildeki 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kaza anı ise Mobese kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.



Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2)



5 KİŞİ YARALANDI



Saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya Arifiye mevkiinde meydana gelen kazada meyve yüklü kamyon önünde ilerlemekte olan otomobile çarptı. Arkadan gelen 1 kamyon ve 2 TIR ardı ardına çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası TIR ve kamyonda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı. Yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmaların ardından saat 15.15 sıralarında ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, mazbatasını aldı



MERSİN'de, Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Ak Parti'li Mustafa Muhammet Gültak mazbatasını aldı. Başkan Gültak, Akdeniz'in barış ve kardeşlik kenti olacağını söyledi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak için Mersin Adliyesi'nde mazbata töreni düzenlendi. Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu hakimlerinden alan Gültak, daha sonra belediyeye geçti. Burada Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhittin Pamuk tarafından karşılanan Gültak, yaptığı selamlama konuşmasında, "Seçim esnasında bir söz vermiştik. Dedik ki, 'Huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin teminatçısı olacağız' dedik. Sözümüzün arkasında sapasağlam duruyoruz, merak etmeyin. Adı ne olursa olsun, dini, mezhebi ne olursa olsun, bana oy verip vermemesinin hiçbir önemi olmadan herkesi kucaklayacağıma, herkese hizmet götüreceğime, herkesin başkanı olacağıma ve herkesle birlikte Akdeniz'i en güzel Akdeniz yapacağıma bir kez daha söz veriyorum. Akdeniz; huzurun, barışın, sevginin, güleryüzün olduğu yer olacak" dedi.



BAŞARI DİLEĞİ



Başkan Gültak'a başarı dileyen Muhittin Pamuk ise, "Yaklaşık 2 yıllık bir süre içerisinde Akdeniz Belediye Başkanvekilliğini yürütmeye çalıştık. Arkadaşlar ile birlikte elimizden geldiği kadar Mersin ve Akdeniz'e hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra değerli başkanımız Mustafa Bey'e ağır bir yük yüklemenin de durumu içerisindeyiz. Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.



Pamuk, konuşmaların ardından belediye mühürünü Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'a teslim etti.



1915 Çanakkale Köprüsü'nde çelik şaftların montajı sürüyor



ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları devam ediyor. Kule kesonları, 4 çelik şaftın montajı tamamlandıktan sonra köprü ayaklarının bulunduğu alana batırılacak. Ardından da üzerinde kule montajı başlayacak.



Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, 1915 Çanakkale Köprüsü için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan köprünün yapımının hızla devam ettiğini belirten Küçükbekir, köprünün, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü unvanına sahip olacağını söyledi. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'in de bulunduğu ziyarette Vali Orhan Tavlı, Sezgin Küçükbekir'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Vali Tavlı, "18 Mart 2022'de tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, pazarlara olan mesafeyi kısaltarak, Çanakkale'nin tarım ve ticaretine büyük bir katkı sağlayacak, tarihi kültürel ve doğal güzelliklere sahip Çanakkale'nin turizmine büyük bir canlılık getirecektir" dedi.



Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ise 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olmasının öngörüldüğünü belirtti.



KULE KESONLARINA ÇELİK ŞAFT MONTAJI SÜRÜYOR



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti. Keson temelindeki ekiple telsizle irtibat kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından hayırlı olsun temennisinde bulunmuştu.



Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın, ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı da tüm hızıyla devam ediyor. Çelik şaftların montajı tamamlandıktan sonra, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonu Avrupa yakasında; 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki kule kesonu Asya yakasında köprü ayaklarının yer alacağı alanda denize batırılacak.



MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK



Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK



1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.



İYİ Parti'li Kaya, görevi devralmaya deve ile geldi



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, yerel seçimlerde Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen İYİ Parti'li Aytekin Kaya görevine başladı. Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı olan Aytekin Kaya, Belediye'ye 'Karabulut' isimli deve ile geldi.



İncirliova'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 37 bin 150 seçmenden 32 bin 802'si oy kullandı. Kullanılan oyların 31 bin 28'si geçerli sayıldı. Oyların yüzde 38.52'lik bölümü olan 11 bin 951'ini alan Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'li Aytekin Kaya belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı aday MHP'li Gürşat Kale'ye ise sandıktan 11 bin 614 oy çıktı. Seçimden zaferle ayrılan Aytekin Kaya, geçen 9 Nisan'da İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı olan Aytekin Kaya, bugün 'Karabulut' isimli deve ile Belediye'ye geldi. Kaya, Belediye binası önünde İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş tarafından davul, zurna ile karşılandı. Belediye'deki devir teslim töreninde eski başkan MHP'li Gürşat Kale, Belediye'nin anahtarı ve başkanlık mühürünü Kaya'ya teslim etti.



Makam koltuğuna oturan Aytekin Kaya, seçimlerin artık geride kaldığını belirterek, "Parti rozetimizi çıkartıp, Türk bayrağını yakamıza taktık. 51 bin 500 İncirliovalı'nın hepsine kapımız açık. Hepsi abimiz, kardeşimizdir. İlçeyi hep birlikte yöneteceğiz. Hiç sıkıntı yok. Hizmet için varız" dedi.



Gürşat Kale de görevi devrettiği Aytekin Kaya'ya başarı dileyip, "Hayırlı olsun" dedi.



Kaya için daha sonra dualar eşliğinde kurban kesildi.



Başsavcı izin verdi, avukatlar basın açıklamasını yaptı



ŞANLIURFA Barosu avukatları, hak ihlalleri yaşadıklarını gerekçe göstererek adliye önünde basın açıklaması yaptı. Polis engeliyle karşılaşan avukatlar başsavcıdan alınan onayla açıklamayı yaptı.



Şanlıurfa Barosu avukatları, uğradıkları hak ihlallerine ilişkin açıklama yapmak için öğlen saatlerinde adliye önünde toplandı. Baro Başkanı Abdullah Öncel ve avukatların yapmak istediği açıklamaya polis ekipleri valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle engel oldu. Polis ile avukatlar arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından durum başsavcılığa iletildi. Cumhuriyet Başsavcısı'nın izin vermesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Baro Başkanı Abdullah Öncel, avukatların haklarının kısıtlandığını öne sürerek şöyle dedi:



"Hakim ve savcılarla birlikte yargı erkinin kurucu unsurlarından biri de avukatlardır. Savunma mesleğinin asli temsilcisi olan avukatların da bu görevlerini yaparlarken bağımsızlık ve tarafsızlık unsurları açısından zorlayıcı etkilerle karşılaşmaması gerektiği de yine yargı erkinin özgün yapısından kaynaklanmaktadır. Hal böyleyken; son günlerde bağımsız yargının kurucu unsuru olan hak savunucusu avukata, kişi ve kurumlar nezdinde ciddi manada baskı ve yıldırma odaklı tutum ve davranışlar sergilendiği, gerek savunma mesleğinin yapılması noktasında gerekse insani olarak avukatı dışlayıcı bir dil kullanıldığı tarafımızdan esefle müşahede edilmektedir. Maalesef ki, bu tarz tutumların özellikle yargı faaliyetlerinin yürütümü dolayısıyla meslektaşlarımız saydığımız hakim, savcı ve kolluk mensupları tarafından yoğun olarak sergilenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.ö



