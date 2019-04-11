Dha Yurt Bülten-14

Şanlıurfa'da, zincirleme kaza anı kameradaŞANLIURFA'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan zincirleme kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da, zincirleme kaza anı kamerada



ŞANLIURFA'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan zincirleme kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.



27 Şubat'ta Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Vedat Y. yönetimindeki 63 T 0838 plakalı ticari taksi ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Zincirleme kazada Erdal B.'nin kullandığı ve devrilen otomobildeki 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kaza anı ise Mobese kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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