DHA YURT BÜLTEN - 14 - Son Dakika

Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar

EDİRNE'den Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ni kullanan göçmenlerin geçişleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında önlem alan Yunan askerleri ellerinde silahla beklerken, tam karşılarında ise göçmenler lastik botla bekleyişini sürdürüyor.

Edirne'de Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'na kapatmasının ardından kente akın eden düzensiz göçmenler sınır boyunda Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan tarafına geçişleri sürdürüyor. Göçmenleri engellemek için sınırdaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Yunanistan, nehrin karşı kıyısına uzun namlulu silahla asker ve polisleri görevlendirdi. Yunan güvenlik güçleri geçişleri engellemek için silahla havaya uyarı ateşleri açtı.

Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde mevkiinde göçmenler, yanlarında lastik botlarla Meriç Nehri'ni geçmek için bekleyişini sürdürürken, karşılarında ellerinde silahlı Yunan askerlerini de görüyor. Bir grup göçmen, Meriç Nehri'ni aşarak Yunan tarafına geçip gözlerden kayboldu. Karşıya geçiş yapan bazı göçmenler ise geri gönderildi.

'BİZİ VURMASINLAR DİYE ÇOCUKLARI ELLERİMİZLE HAVAYA KALDIRDIK'

Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen adının Salim(15), olduğunu söyleyen Afganlı göçmen, Yunan askerlerinin üzerlerine ateş açtığını anlattı. Salim, "Yunan sınırını geçerek yaklaşık 5 kilometre ilerlemiştik. Yol üzerinde ismini bilmediğimiz bir köye yaklaşıyorduk. Bu sırada Yunan askerleri bize ateş etmeye başladı. Beraberimizdeki kadın çocuk ve yaşlılar da olmak üzere kendimizi kurtarmaya çalıştık. Ama köye giremedik. Aslında sınırı geçtik. Sıkmaya başladılar. Yaralananlar oldu. Yapacak bir şey yoktu. İçeri giremedik. Orada yaralanan arkadaşlarımızdan birini aldık. Birini bıraktık. Telefonlarımızı, paramızı aldılar. Kadınları vuruyorlar, çocukları vuruyorlar. Vurmasınlar diye çocukları ellerimizin üzerine alarak, havaya kaldırdık vurmamaları için. Yine de vurdular" diye isyan etti.

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Yeni Karpuzlu beldesinde bir düğün salonunda geçici olarak barınan kadınlar ve çocuklarında aralarında olduğu yaklaşık 200 kadar düzensiz göçmen, belde ve ilçe belediyesinin kendilerine sunduğu yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını gideriyor. Bu arada Yunan askerlerinin açtığı ateşte vücutlarına saçma isabet ederek yaralananlar tedailerinin ardından bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı göçmenler ise İpsala'dan ayrılıp, sınırın diğer kesimlerine gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözetleme kulesinden görüntüler

-Muhabir anonsu (Gülseli Kenarlı)

-Yunan askerlerinin görüntüsü

-Muhabir anonsu (Gülseli Kenarlı)

-Botu taşıyanların görüntüsü

-Muhabir anonsu (Gülseli Kenarlı)

-Silah sesi

-Karşıya geçmeye çalışanların görüntüsü

-Grubun geri dönmesi

-Detaylar

-Yollar da yürüyen göçmenler

-Yol kenarındaki su birikintisinin yanında konaklayan aileler

-Kameralara konuşmaları

-Karpuzlu'daki yaralanan göçmenler

-Yerde yatan yüzü yaralı bir mülteci

-15 yaşındaki Salim adlı çocuğun yaşadıklarını anlatması

-Elinde kuru ekmek yiyen bir mülteci çocuk

-Detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - Uğur CAN-Ruhan YALÇIN/ EDİRNE, -

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Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Sülük kasabasında yaşayanlar, İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Tel Abyad'ın Sülük kasabasında program düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bayraklarıyla kasaba meydanında öğle saatlerinde toplananlar, Türkiye lehine sloganlar attı. Türk askerinin yanında olduklarını belirten bölge halkı, TSK'nın başarılı olması için dualar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sülük meydanı

-Gösteriye gelenler

-Ellerinde türk ve suriye bayrağı

-Yerel meclis sekreteri konuşması

-Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -

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Emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

ESKİŞEHİR'de yaşayan 80 yaşındaki Rahim Barış, emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Herkesi bağış yapmaya davet eden Barış, "Şu anda ihtiyaç varsa hemen evimi satıp, yine orduma yardım ederim. Ben 10 bin lira yardım ettim. Gerekirse daha da yapacağım" dedi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk, 6 torun sahibi Rahim Barış, emekli maaşlarından biriktirdiği 10 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi. Gerekirse evini satıp yardıma devam edeceğini ifade eden Barış, herkesi de bağışta bulunmaya davet etti. Türk milletinin böyle durumlarda her zaman birlik içerisinde olduğunu belirten Barış, "Ben her zaman orduma yardım ettim, edeceğim de. Tüm Türk milletini ordusuna yardım etmeye davet ediyorum. Şu anda ihtiyaç varsa hemen evimi satıp, yine orduma yardım ederim. Ben 10 bin lira yardım ettim. Gerekirse daha da yapacağım. Bu ordu bizim ordumuz. Biz birlik ve beraber olalım o zaman dünya bize gıpta ile bakacak. Bu hava araçları daha önce İsrail'den alınmıştı. Allah'a çok şükür şimdi İHA'lar sayesinde dünyayı imrendiren bir durumdayız. Bunlar 5-6 milyon lira, pahalı değil. Ben özellikle Eskişehir halkını davet ediyorum. Yeni yapılacak olan bir İHA'ya da 'Eskişehir' ismi yazılsın. Benim teklifim böyle. Yardım eden kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Rahim Barış'ın sokaktaki görüntüsü

-Dekontla görüntüsü

-Kahvehanede oturması

-Barış ile röp.

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Şehitler için mevlit okutuldu

BURDUR'da şehitler için mevlit okutuldu ve helva dağıtıldı.

Burdur Belediyesi öğle namazından önce salı pazarında şehitler için helva dağıttı, Pazar Camii'nde ise Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz , "Bahar Kalkanı harekatında ve sınırımız ötesinde nerede Mehmetçiğimiz varsa Allah onlara güç kuvvet versin, esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Geçen hafta İdlib'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için, belki onların buna ihtiyacı yok ama onları anma adına mevlidi şerif okutarak, helva dağıtıyoruz. İnandığımız kutsal kitabımızda Bakara suresinin 154'üncü ayetinde şehitler için 'Allah yolunda öldürülenler ölü değillerdir, onlar diridir der yüce yaradan' bizim yapacağımız hiçbir hayra ihtiyaçları yok. Onlar, Allah katında en kıymetli makamdalar. Bu vatan için kanını canını dökmüş evlatlarımızın hatırlanması için bir nebze olsun bu hissiyatı, maneviyatı hissedebilmek için buradayız. Allah dualarımızı kabul etsin, Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Ülkemizin her noktasında sınır boylarında bizler için mücadele eden vatan evlatlarını Allah esirgesin. Allah kabul etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helva dağıtımı

-Mevlitten

-Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

KAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzuna girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Kahramanmaraş'ta anne ve 2 çocuğu sobadan zehirlendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Elif Bayton (30) ve 2 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Bayton'a ulaşamayan yakınları evine giderek zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Pencere camını kırarak içeri giren yakınları, Elif Bayton ve çocuklarını baygın halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Elif Bayton ve çocukları Elif Naz (9) ve Hilmi Turan'ı (6), ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Elif Bayton ile çocuklarının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bayton ailesinin evinin önü

-Evin önündeki polisler

Polis aracını gidişi

-Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Diyarbakır'da 125 tarım üreticisine destek

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 125 tarım üreticisine modern ilaçlama makinası, 12 bin 500 badem ve 3 bin de fıstık fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğil Kaymakamlığı'nca sürdürülen 'Modern ilaçlama pülverizateör ve fıstık-badem yaygınlaştırma, geliştirme projesi'nin tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Eğil İlçe Kaymakamı İdris Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'ın katılımıyla yapılan törende proje 75 üreticiye modern ilaçlama Pülverizateör, 50 üreticiye de 12. 500 badem ve 3 bin de fıstık fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bu bereketli topraklarda tarımı akıl ve emeği birleştirerek, ileriye doğru taşıyıp üretimi artıracaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, göreve geldikleri günden bu yana kırsal alana 15 milyon liralık kaynak sağladıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Millete hizmet diye emanet edilen kaynakların imkanları hıyanete tahsis ettiler. Milletin refahı için verilen imkanları, ihanet ve terör uzantılarına tahsis ettiler. Bugün altyapıda ve yaptığımız bütün meselelerde bu sıkıntıları görüyoruz. Her bir mahallemizde altyapıyı suyu kanalizasyonu bu güzel beldenin bu peygamberler beldesi Eğil insanlarına çok gördüler. Şimdi bunların ihanetinin sonrasında hamdolsun bunları geride bırakmanın huzur ve güven ortamı içerisinde bir Diyar'ı huzur olan Diyarbakır'da artık bütün bu altyapılarda geciktiğimiz yatırımlarda hızlı yol almanın mücadelesindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldığımızdan bu yana yaklaşık 15 milyon lira kırsal alana bir kaynak aktardık. Burada bir zenginlik var. Bunu değerlendirmek lazım."

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından görüntü

-Dağıtılan fidanlardan görüntü

-Dağıtılan ilaçlama cihazlarından görüntü

-Vali Güzeloğlu'nun karşılanması

-Saygı duruşu

-İstiklal marşı okunması

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Fidanların ve ilaçlama makinelerinin vali bey tarafından dağıtılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Selim KAYA-Kamera/DİYARBAKIR,

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