DHA YURT BÜLTEN - 14 - Son Dakika

Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar

EDİRNE'den Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ni kullanan göçmenlerin geçişleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında önlem alan Yunan askerleri ellerinde silahla beklerken, tam karşılarında ise göçmenler lastik botla bekleyişini sürdürüyor.

Edirne'de Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'na kapatmasının ardından kente akın eden düzensiz göçmenler sınır boyunda Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan tarafına geçişleri sürdürüyor. Göçmenleri engellemek için sınırdaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Yunanistan, nehrin karşı kıyısına uzun namlulu silahla asker ve polisleri görevlendirdi. Yunan güvenlik güçleri geçişleri engellemek için silahla havaya uyarı ateşleri açtı.

Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde mevkiinde göçmenler, yanlarında lastik botlarla Meriç Nehri'ni geçmek için bekleyişini sürdürürken, karşılarında ellerinde silahlı Yunan askerlerini de görüyor. Bir grup göçmen, Meriç Nehri'ni aşarak Yunan tarafına geçip gözlerden kayboldu. Karşıya geçiş yapan bazı göçmenler ise geri gönderildi.

'BİZİ VURMASINLAR DİYE ÇOCUKLARI ELLERİMİZLE HAVAYA KALDIRDIK'

Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen adının Salim(15), olduğunu söyleyen Afganlı göçmen, Yunan askerlerinin üzerlerine ateş açtığını anlattı. Salim, "Yunan sınırını geçerek yaklaşık 5 kilometre ilerlemiştik. Yol üzerinde ismini bilmediğimiz bir köye yaklaşıyorduk. Bu sırada Yunan askerleri bize ateş etmeye başladı. Beraberimizdeki kadın çocuk ve yaşlılar da olmak üzere kendimizi kurtarmaya çalıştık. Ama köye giremedik. Aslında sınırı geçtik. Sıkmaya başladılar. Yaralananlar oldu. Yapacak bir şey yoktu. İçeri giremedik. Orada yaralanan arkadaşlarımızdan birini aldık. Birini bıraktık. Telefonlarımızı, paramızı aldılar. Kadınları vuruyorlar, çocukları vuruyorlar. Vurmasınlar diye çocukları ellerimizin üzerine alarak, havaya kaldırdık vurmamaları için. Yine de vurdular" diye isyan etti.

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Yeni Karpuzlu beldesinde bir düğün salonunda geçici olarak barınan kadınlar ve çocuklarında aralarında olduğu yaklaşık 200 kadar düzensiz göçmen, belde ve ilçe belediyesinin kendilerine sunduğu yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını gideriyor. Bu arada Yunan askerlerinin açtığı ateşte vücutlarına saçma isabet ederek yaralananlar tedailerinin ardından bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı göçmenler ise İpsala'dan ayrılıp, sınırın diğer kesimlerine gidiyor.