Dha Yurt Bülten-15

TSK, İDLİB'DE İKİNCİ DEVRİYE GÖREVİNİ TAMAMLADIHAVA ve karadan bombardıman altında olan Suriye'nin İdlib kentinde 'Gerginliği Azaltma Kontrol' gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci devriye görevini gerçekleştirdi.

TSK, İDLİB'DE İKİNCİ DEVRİYE GÖREVİNİ TAMAMLADI



HAVA ve karadan bombardıman altında olan Suriye'nin İdlib kentinde 'Gerginliği Azaltma Kontrol' gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci devriye görevini gerçekleştirdi. İdlib'in Cisr Şuğur ile Morik bölgeleri arasında gerçekleşen devriye sırasında TSK'nın zırhlı araçlarına ÖSO güçleri eşlik ederken, güzergah üzerindeki siviller de sevgi gösterisinde bulundu.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan ve İdlib bölgesinde 12 üssü bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Mart günü yaptığı ilk devriye görevinin ardından bugün ikinci devriye faaliyetini de gerçekleştirdi. Saat 15.00 sıralarında Cisr Şuğur bölgesindeki üsten çıkan TSK'ya ait 4 zırhlı araç, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin silahlı araçlarının eşliğinde devriye görevine başladı. Cisr Şuğur'dan çıkan TSK birlikleri; Khribat El Javz, İştebrak, Sehel El Gab, Cebel Şahşevu, Sher Mağar, Kefren Buda, Alhbit ve Han Şeyhun güzergahlarından geçerek, Morik bölgesinde bulunan üsse ulaşarak devriye görevini tamamladı. ÖSO güçlerinin önlem aldığı devriye faaliyeti sırasında, TSK birliklerinin geçtiği güzergahtaki siviller de Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



TSK birliklerinin geçişi



Konvoydaki zırhlı araçlar



Konvoya eşlik eden ÖSO araçları



Silahlı ÖSO araçları ve kalabalık konvoy



Konvoyun geçişi güzergahındaki siviller



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Uğur CAN - SURİYE -DHA)



======================================================



Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)



ÖYKÜ'NÜN ANNESİ: DONÖRÜNÜN DE LÖSEMİ OLMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM



Antalya'da kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Yazıcı, kızına donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan Nazlı Çiçek Gezginer'e de lösemi teşhisi konulmasına çok üzüldüğünü söyledi.



Benzer durumla daha önce de karşılaştıklarını anlatan Yazıcı, "Donör olmak isteyen 49 yaşındaki bir kişi başvuruda bulunmuş, ancak kan tahlili sırasında lösemi olduğu tespit edilmişti. Bu durum herkesin başına gelebilir. Bağışçı olunduğunda sadece benim kızım için değil, tüm lösemi hastaları için umut oluyorsunuz" dedi.



Yaptıkları kampanya neticesinde 150 bin kişinin kök hücre nakli için donör olduğunu belirten Yazıcı, "Şu anda bunların Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme hızla işlenmesini bekliyoruz. 135 bin vericinin hala sisteme işlenme sırasında olduğunu biliyoruz. Numuneler üzerinde hızla çalışılırsa, tüm hastalar bir an önce sağlığına kavuşur" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Eylem Yazıcı açıklama



Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



==============================



MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (EK)



TOPRAĞA VERİLDİ



Samsun'da, oğlu Adem Demirci'nin düğününde çıkan kavgayı ayırmak isterken, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi, 3 çocuk annesi Satı Demirci (52) için İmamlı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Demirci'nin cenazesi, ardından Taşkesiği Camii'ne getirildi. Cenazeye, Satı Demirci'nin yakınlarının yanı sıra MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve partililer de katıldı. Adem Demirci, annesinin tabutunun başında "En mutlu günümüzde gittin annem" diyerek, gözyaşı döktü. Satı Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Asarcık'taki mezarlıkta toprağa verildi.



SAMSUN



===================================================



DESTİCİ: BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınayarak, "Emperyalistler ve siyonistler maalasef bu br terör saldırısı diyemediler. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun muhafaza edeceğiz" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında karayolu ile Ordu'dan Tokat'a geldi. Genel Başkan Desteci öncelikle Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Destici Yeşilyurt ziyareti sırasında Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.



Genel Başkan Destici buradaki ziyaretin ardından Pazar ilçesine geçti. Burada partililer tarafından karşılanan Desteci, seçim otobüsüne çıkarak vatandaşlara seslendi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye düzenlenen silahlı saldırı 49 kişinin öldürülmesini kınayan Desteci, "Şayet bu saldırıların daha küçüğünü, daha az ölümlüsünü Müslüman kimliğe sahip birisi gerçekleştirmiş olsaydı, bugün dünyayı ayağa kaldırmışlardı. İslam ve terörü yan yana getiren yayınları gece gündüz seyrediyor olacaktık. Gece gündüz bütün dünyada,batı televizyonlarında ama söz konusu ölenler Müslüman olunca emperyalistler ve siyonistler maalesef bu bir terör saldırısı diyemediler. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun muhafaza edeceğiz" dedi.



'SEÇİMLER KAVGA ARACI OLMAMALI'



31 Mart'ta Türkiye'de mahalli seçimlerin yapılacağını kaydeden Genel Başkan Destici şöyle konuştu:



"Seçimler tüm adaylarımız hayırlar getirsin. Seçimler bir kavga aracı olmamalı. Seçimler birliğimizi beraberliğimizi bozmamalı, ayrıştırmamalı, kalıplaştırmamalı. Çünkü bu seçimler de geçecek, sizler burada dost olarak, akraba olarak Pazarlı olarak, hemşehri olarak birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Onun için hiç bir seçim kavga için yetmez. Hiç bir seçim aranızı bozmanıza sebep olamamalıdır. Çünkü bu seçimler de geçecek. Siz bakacaksınız burayı kim daha iyi yönetir, buraya kim daha iyi hzimet eder, geçmişine ve geleceğine bakacaksınız. İki dönem belediye başkanlığı yapmış, bizim dileğimiz Şerafettin Pervanlar'a yetkiyi vereceksiniz"



Destici Pazar ilçesindeki mitingin ardından merkeze bağlı Emirseyit beldesini ziyaret etti.



Görüntü Dökümü:



-Ziyaretler



-Pazar mitingi konuşmaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/Halil İbrahim YEL/PAZAR,(Tokat)



=========================



Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (2)



BAKAN KURUM, TESİS AÇILIŞI YAPTI



Çanakkale'nin Lapseki İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle yapıldı.



Lapseki Çınaraltı Meydanı'ndaki açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ve kent sakinleri de katıldı.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçenin 60 yıldır altyapı sorunu olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde ilçede belediyecilik yapanlar altyapıya dokunmamışlar. Belediyecilikte en zor iş altyapıdır. Biz baştan aşağı yeniledik ve Lapseki'nin altyapı sorunu, atık su ve kanalizasyon sorunu kalmadı. Denizimiz artık daha da temiz. 60 yıldır yapılamayanı bir dönemde yaptık. Lapseki tarihinin en güçlü dönemine bizimle girilmiştir. Şimdi daha güzel bir gelecek için el ele, gönül gönüle Lapseki'mizi hep birlikte yeniden inşa etmek için devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Lapseki'miz 2 bin 500 yıllık tarihiyle Troya'dan bugüne gelen hatırasıyla, Selçuk'un, Osmanlı'nın hatırasıyla bölgemizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bugün çok kıymetli Bakanımızla beraber bu güzel havada Lapseki'mizde önemli bir altyapı tesisinin açılışından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Herkes yol, asfalt, çiçek, böcek yapar, döşer. Ama bazı iradesi kuvvetli olan yöneticiler Ankara'nın da desteğiyle beraber kazmayı vurur ve gördüğünüz gibi Lapseki'nin de, Çardak'ın da belki 50 yıllık, belki 100 yıllık altyapı sorununu, su sorununu, kanalizasyon ve atık sorununu çözmüş olur. Bugün milyarlarca maliyeti olan ama görülmeyen bir hizmetin açılışı için buradayız. Lapseki'miz adeta büyük bir köydü. Ama son dönemde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bölgemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi oldu" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Lapseki ilçesinin 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Deniziyle, tarımıyla, doğasıyla Çanakkale'mizin en güzel ilçelerinden biri ve Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz ile Lapseki çok güzel hizmetler görüyor. İnşallah 31 Mart'ta da Lapseki gönül belediyeciliğine devam edecektir. Belediye Başkanımız altyapıyla ilgili her türlü projeleri yaptı, biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak destek olduk. Altyapı tamamlandı, şimdi sıra üstyapıda. Çok güzel projeler var, içerisinde tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan projeler var. Biz de Bakanlık olarak Eyüp Başkana destek olacağız. Lapseki'ye modern, dünya standarlarında arıtma tesisini kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Lapseki'de yapılan atık su ve kanalizasyon arıtma tesisinin toplam maliyeti 49 milyon liradır. Bu kapsamda ayrıca 58 kilometre kanalizasyon hattı ve 54 kilometre de içme suyu hattı yaptık. Yani, altyapınızı baştan aşağı yeniledik" dedi.



Konuşmaların ardından Lapseki Belediyesi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Açılış töreninden görüntüler.



Bakan Kurum'un konuşması.



Tesisin açılışından görüntü.



Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),



================================



CEZALI TEKNİK DİREKTÖR SAHAYA ÇIKIP GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAYINCA ORTALIK KARIŞTI



BURSA'nın İznik ilçesinde, ilçe stadında oynanan İznikspor-19 Mayıs Gençlik Spor maçında, cezalı teknik direktörün sahaya çıkıp galibiyet sevinci yaşamasıyla gerginlik çıktı. Misafir takım oyuncuları 3 saat boyunca İznik'ten ayrılamadı.



İznik İlçe stadında oynanan maçta 65'inci dakikada 19 Mayıs Gençlik Spor'un attığı gol ile İznikspor 1-0 mağlup oldu. Bitiş düdüğünün ardından misafir takımın cezalı olan teknik direktörü, sahaya çıkıp sevinç gösterilerinde bulunanca, İznikspor taraftarları da sahaya indi. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale edip takım oyuncularını sahadan uzaklaştırdı. Daha sonra sahadan ayrılan taraftarlar misafir takım otobüsüne saldırıp lastiklerini patlattı. Yaşanan gerginlik üzerine çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınırken misafir takım oyuncuları 3 saat boyunca stattan ayrılamadı. Güvenlik önlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



-Sahadaki kavga anları



-Dışarıda toplanan taraftarlar



-Polis ekiplerinden görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa),



==========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Irak'ın Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Maltepe'de Eyt Mitingi Düzenlendi

Suriye Tsk, İdlib'de İkinci Devriye Görevini Tamamladı

Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü