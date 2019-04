Dha Yurt Bülten-16

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan(11) ile ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindiğini bildirerek, "Rabia Naz kızımızın ölümü, hiç bir şüphe kalmadan araştırılacaktırö dedi.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan basın toplantısı düzenleyerek, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiğini açıkladı. Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Trabzon ve Giresun Adli Tıp Kurumları'ndan rapor aldıklarını hatırlatan Alan, "Son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na rapor için dosyayı gönderdik. Dosya oradan geldikten sonra inşallah bu konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Aynı zamanda bazı kriminal incelemeler vardı. Onlarla ilgili değerlendirmeleri bekliyoruz. Tabi bu süreçte kamuoyu ve sosyal medyada birçok bilgi kirliliğine rastgeliyoruz. Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak, verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruzö dedi.



"HİÇBİR ŞÜPHE KALMADAN OLAY ARAŞTIRILACAK"



Soruşturma sürecinin uzamasına da değinen Başsavcı Alan, "Neden bu kadar uzun sürdü? Adli tıp raporları alındı. Bir kaç defa üst üste rapor aldık. Bazı kriminal raporlar alındı. Her süreç üç, dört ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için, onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü. Biz milletimizden sabırlı olmasını istirham ediyoruz. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek, gereği yapılacaktır. Rabia Naz kızımızın ölümü, hiç bir şüphe kalmadan araştırılacaktırö diye konuştu.



"BABASI İLE İLGİLİ SÜREÇ, SORUŞTURMADAN AYRI"



Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşaması nedeniyle hastaneye gönderildiğini kaydeden Başsavcı Alan, şunları söyledi:



"Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın Rabia Naz'ın ölümü olayıyla hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı, Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın abisi ve annesinin bu konuda ifadeleri var. Psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak, Şaban Vatan'ın yasal olarak psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiç bir alakası, ilgisi yoktur. Bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Mahkeme son olarak bir karar verdi. O karar doğrultusunda Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir.ö



Şaban Vatan hakkındaki tehdit iddialarıyla ilgili de gerekenin yapılacağını söyleyen Başsavcı Alan, "Hastanemiz kanaatini bize gönderince, o konuda da kararımızı vereceğizö dedi.



"50-60 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURDUK"



Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili her hangi bir gözaltı olmadığını ifade eden Başsavcı Alan, "50,60 kişinin ifadesini aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı. Çünkü henüz bir şüpheli olacak, dosyada bir delilimiz yok. Ama bu bundan sonra olmayacağını göstermiyor. Her iddiayı değerlendirdik. Kaza iddiasını da araştırıyoruz. Genelde bu tür çocuk ölümü vakalarında aile içi veya aile yakını araştırılıyor. Bunları hep araştırdık. Giresun emniyetinden kurduğumuz bir ekip çalışmalarına devam ediyor. O ihtimalde değerlendiriyorö diye konuştu.



NE YAŞANMIŞTI?



Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 13 Nisan'da Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, 'ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması' sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu bildirildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada iddia ve ihtimallerin titizlik ile değerlendirildiğini vurgulayarak, 'olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığını' bildirdi.



Görele Sulh Ceza Hakimliği, kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan baba Şaban Vatan'ı akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Hakimlik, babanın, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulması kararı verdi.



Nakil süreci başlayan Öykü Arin'e Haluk Levent'ten moral



İZMİR'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç işliyor. Anadolu rock müzik sanatçısı Haluk Levent, Öykü Arin'i dün hastanede ziyaret ederek birlikte oyun oynadı, şarkı söyledi.



İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.



7 GÜN KEMOTERAPİ GÖRECEK



Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için dün süreç başlatıldı. Dün öğleden sonra nakil yapılacak hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı'nın kan değerleri ölçüldü, genel sağlık taraması yapıldı. Bir hafta gözetim altında tutulacak Yazıcı'nın değerleri takip edilecek. Bir hafta kemoterapi görecek olan Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan'da alınacak ilik, kızına nakledilecek.



28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR



Öykü Arin nakil olduktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



HALUK LEVENT'TEN DESTEK



Anadolu rock müzik sanatçısı ve iyilik hareketi AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Öykü Arin ve annesi Eylem Şen Yazıcı'yı hastanede ziyaret etti. Levent, anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin, teyzesi, annesi ve eşi Çağdaş Yazıcı ile fotoğraf çektirdi. Haluk Levent daha sonra Öyrü Arin'le odasında oyun oynadı, şarkı söyledi. Öykü Arin'in alkışlarla eşlik ettiği şarkıya annesi de katıldı.



Eylem Şen Yazıcı, o anları ise sosyal medya hesabında "Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Haluk Levent'e her şey için çok çok teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.



Öykü Arin ve Haluk Levent şarkı söylerken



Eylem Şen Yazıcı şarkı söylerken



Alkışlamaları



Öykü Arin yatağında oyuncağıyla oynarken



Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA, -



Devrilen TIR, Bursa-İstanbul yolunu 2 saat trafiğe kapattı



Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serkan Tuna idaresindeki 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sebebiyle, Bursa-İstanbul Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.



Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Serkan Tuna (40) idaresindeki 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza sebebiyle TIR'ın kupası ormanlık alana uçarken, yola devrilen dorse sebebiyle yol trafiğe kapandı. TIR'ın kupasında sıkışan sürücü Tuna, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan TIR'ın dorsesinde bulunan hafriyat atıklarıda yola saçıldı. Kaza sebebiyle, Bursa-İstanbul Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, belediye ekiplerinin dorseyi ve atıkları temizlemesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



-Kaza yeri görüntüleri



-Çekiçinin görüntüsü



-Detaylar



Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLIK-DHA



Başkan Ünal, görevi devraldı



BUCAK Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Emrullah Ünal, mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen törenle görevi devraldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bucak'taki bazı sandıklarla usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İYİ Parti'nin yaptığı itirazın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından, seçimi kazanan AK Parti'nin adayı Emrullah Ünal, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Koçyiğit'ten mazbatasını aldı. Adalet Sarayı'nda mazbatasını alan Başkan Emrullah Ünal, belediyeye geçti.



Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, birlikte belediye geldiği Emrullah Ünal'a çiçek vererek, kayyum olarak atandığı ve 19 aydır yürüttüğü belediye başkanlığı görevini devretti. Kaymakam Yalçın Sezgin, "19 ay 5 günlük belediye başkanvekilliğini tamamlamış oldum. Gönül huzuruyla sizlere devrediyorum. İnşallah ilçemize güzel hizmetler nasip olur. Hep birlikte memleketimize hizmet ederiz. Bu vesileyle bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, onlara ve sizlere başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Görevi devralan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Kaymakam Yalçın Sezgin'e bu güne kadar belediyeye vekalet etmesi ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, şöyle dedi:



"Bucak'ta olaysız, kavgasız bir seçim yaptık. Mazbatamız biraz gecikti ama olsun sonunda aldık. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda belediye çalışanlarına da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte Bucak'ımıza güzel hizmetler vermek için ekip arkadaşlarımla var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar AK Parti Bucak Belediye Başkanıydım ama bugün Bucak'ın belediye başkanıyım. Tüm hemşehrilerimi kucaklıyorum, herkes için hizmet etmeye çalışacağım."



Konuşmaların ardından Kaymakam Yalçın Sezgin'den belediye mührüyle koltuğu devralan Başkan Emrullah Ünal, makamına oturmadan önce yakasındaki rozeti çıkararak AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi'ye teslim etti. İl Başkanı Volkan Mengi de Türk bayrağı rozetini yeni Başkan Emrullah Ünal'ın yakasına takarak, AK Parti teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla birlikte Ünal'ın arkasında olduklarını söyledi.



İl Başkanı Mengi, "Bucak'ımızın kalkınması için büyük yatırımlarla ne kadar hizmet etmek gerekiyorsa arkasındayız. Tüm teşkilatımızla her zaman yanında ve arkasındayız" dedi.



Başkan Emrullah Ünal ve meclis üyeleri adliyeye gelirken



Başkan Ünal'ın mazbatasını alması



Başkan Ünal ve Kaymakam Yalçın Sezgin'in belediyeye gelişi



Davul zurnalı karşılama



Yalçın Sezgin'in çiçek vermesi



Yalçın Sezgin'in konuşması



Başkan Emrullah Ünal'ın konuşması



AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi'nin rozet takması



Detaylar



HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,



Seçimlerin yenileneceği Yusufeli'nde adaylardan açıklama



ARTVİN'de, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) seçimin iptal edildiği Yusufeli ilçesinde, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, gerekçeli kararı beklediklerini söyledi. Aytekin, "Seçmenlerin kısıtlılıklarını göz önünde bulundurarak YSK'nın seçimleri tekrarlaması konusunda karar yayınlamasını bekliyoruz" dedi. Yusufeli CHP adayı Barış Demirci de "Seçimler şimdiden hayırlı olsun" dedi.



Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen ilk sayımlarda CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla önde bitirdi. 1015 numaralı sandığa yapılan itirazlar üzerine tekrarlanan sayımlarda ise AK Parti'li aday Eyüp Aytekin, 1819 oy ile seçimi kazandı. CHP'li Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı; ancak sandıkta 4 oy pusulası tespit edilemedi. Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulurken, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konularıyla birlikte bu kez ilçedeki 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre, AK Parti'li Eyüp Aytekin, 1 oy farkla seçimi kazandı. İlçede toplam 5 oy pusulası ise tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.



CHP tarafından kayıp oy pusulaları olduğu, başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimin Yusufeli'nde yenilenmesi talebiyle YSK'ya iki başvuruda bulunuldu. CHP'nin itirazlarının ardından YSK tarafından seçimin iptaline karar verildi. Karara göre, 2 Haziran Pazar günü yeniden seçime gidilecek.



'ELİMİZE GEÇMİŞ KARAR YOK'



AK Parti'nin Yusufeli adayı Eyüp Aytekin, gerekçeli kararın henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Aytekin, "Yusufeli ilçesinde AK Parti 3 oy farkla seçimleri aldı; ama onun akabinde CHP adayı ve Artvin Barosu teşkilatı seçime itiraz etti. Sandıklar teker teker açıldı. Sandıklarda herhangi bir eksik, kusur bulunamayınca en sonunda kısıtlı olan seçmenler üzerinden YSK'ya müracaatları oldu. Seçmenlerin bu kısıtlılıklarını göz önünde bulundurarak YSK'nın seçimleri tekrarlaması konusunda bir karar yayınlamasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla kamuoyuna duyurulmuş durumda ama henüz elimize geçmiş karar yok. Kararı, gerekçeleri ve orada kimlere ait olduğunu bu şekilde, hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.



Seçime mevcut adayla gidilip, gidilmeyeceği; belediye meclis üyelerinin değişip, değişmeyeceği ile ilgili Aytekin, "Bu konu partinin ve hukukçuların değerlendirebileceği bir konudur. Bu konu hakkında birtakım bilgilerim var; ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz. Parti teşkilatının ve hukukçuların bunu açıklaması daha doğru olur. Eğer herhangi bir itirazla bu süreç tersine döndürülmezse Yusufeli, 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek. Hukukçularımız bu konu üzerinde çalışıyorlar" dedi.



CHP'Lİ ADAY DEMİRCİ: SEÇİMLER ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN



Yusufeli CHP adayı Barış Demirci, seçimlerde AK Parti'nin 3 fark oyla seçimi önde tamamladığını belirterek buna itirazları olduğunu açıkladı. Demirci, "Rakamlar çıktı, indi. Netice olarak 3 oy farkımız vardı. Sandığın birinde 2 adet zarfın usulsüz olarak yakıldığı tespit edildi. Bunu İl Seçim Kurulu yaptı. Ak Partili yetkililerin itirazına rağmen Yüksek Seçim Kurulu bu usulsüzlüğü tescil etti. Daha sonraki süreçte 2 kısıtlı şahsın usulsüz olarak oy kullandığı tespit edildi. Bu kısıtlılar Türk Medeni Kanunu'nun 405'inci maddesi kapsamında akıl zayıflığı ile kısıtlanmış kişilerdir. Aradaki fark 3 oy olduğu için ve usulsüz tespit edilen oyun da 4 olmasından dolayı seçimlerin yenilenmesi kaçınılmaz oldu. Geldiğimiz noktada 2 Haziran'da Yusufeli'nde yeniden belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Ben şimdiden ilçemiz için hayırlı olsun diyorum" dedi.



Ak Parti adayı Eyüp Aytekin açıklaması



CHP adayı Barış Demirci açıklaması



Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA



Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL'den satılıyor



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sağanak yağışların da etkisiyle nadir bulunan ve kuzugöbeği adı verilen mantar bulunmaya başladı. Kazdağları'ndan mantarı toplayan köylüler, kilosunu 100 TL'den satıyor.



Özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yetişen kuzugöbeği mantarı Edremit'in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için Nisan-Haziran ayları arasında önemli bir gelir kaynağı. Mantar, 200 gramlık poşetlerde 20 liradan satışa sunuluyor.



Kuzugöbeği mantarına talebin yüksek olduğunu söyleyen köylülerden Selçuk Özokçu, mantarı alanların genellikle yörede yumurta ile birlikte kavurarak pişirdiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi: "Nisan ayında başlayan yağmurlardan sonra nadir olarak çıkan kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Kazdağları'nda genellikle yağışlara göre nisan ayından itibaren çıkıyor. Çam ağaçlarının altından kendisi yetişiyor. İlaç yapımında da kullanıldığı söyleniyor ama zaten nadir olarak çıktığı için biz o tür bir araştırmada bulunmadık. Toplayabildiğimiz bir kaç kilo mantarı 200 gramlık poşetlerde satıyoruz. Özellikle yumurtalı kavrulunca çok güzel bir tadı oluyor."



Kuzugöbeği mantarından detay görüntü



Selçuk Özokçu ile röp.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balikesir),

