Dha Yurt Bülten-17

Park halindeki aracında ölü bulunduMANİSA'nın Kula ilçesinde, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu.

Park halindeki aracında ölü bulundu



MANİSA'nın Kula ilçesinde, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Karamavuş'un uyumak için geçtiği arka koltukta kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.



İzmir-Ankara Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar, bugün saat 13.00 sıralarında, sabahtan bu yana park halinde olan 25 EU 438 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenip, yanına gitti. Arka koltukta bir kişinin hareketsiz şekilde uzanmış olduğunu farkeden çalışanlar, uyandırmak için cama vurdu. Ancak, araçtaki kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki işinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaşamını yitiren kişinin Kemal Karamavuş olduğunu saptadı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Karamavuş'un, kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis, Karamavuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Olay yerinden görüntü



-Otomobilin görüntüsü



-Sağlık ekiplerinin kontrolünden görüntü



-Polisin incelemesinden görüntü



-Cesedin götürülmesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),



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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı



Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 16 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 200 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 60 gram bonzai ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 16 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken M.A., Ö.K. O.B. E.Ç., ve T.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını gören şüphelilerden T.G., " Bizim bir suçumuz yok" diye tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü:



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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



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Polis, cezaevi önünde eylem yapılmasına izin vermedi



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumlara destek vermek isteyen grubun oturma eylemi yapmasına polis engel oldu. Polisin müdahalesi üzerine eylem yapmak isteyen grup dağıldı.



Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumların yakınları Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nin önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişi açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için oturma eyleminde bulunmak isterken, geniş güvenlik önlemleri alan polis engel oldu. Polis, izin vermeyince eylemde bulunmak isteyenler dağıldı. Polisin müdahalesi sonrası eylemde bulunmak isteyenler ara sokaklara dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Polis ekiplerinin görüntüsü



Eylem yapmak isteyenlerin görüntüsü



Polisin eyleme izin vermemesi



HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),



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Burhaniye'de zeka oyunları yarışması yapıldı



BALIKESİR'de Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği zeka oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenlere ödülleri verildi.



Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ve üç gündür devam edenzeka oyunları yarışmaları sonuçlandı. Yarışmalara yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Zeka oyunları finali Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Salonu'nda yapıldı. Yarışlar; Hedef 4, Pratik Bardaklar, Surakarta, Mangala, Reversi, Pentago ve Abalone dallarında gerçekleştirildi. Kaymakam Hüseyin Öner de, Faik Aktekin adlı örgenciyle Pentago oyununu oynadı. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen tarafından verildi. Yarışmayı çok sayıda veli de izledi.



Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kaymakam Hüseyin Öner, "Bugün Şehit Mustafa Serin Ortaokulunda zeka oyunlarının finalini ve ödül törenini yaptık. Günümüzde maalesef teknoloji bağımlılığı ciddiye alınması gereken bir bağımlılık türü. Hem bunu aşmak, hem de çocuklarımızın zihinsel, düşünsel gelişimini sağlamama adına zeka oyunlarına önem veriyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda eğitim aldı ve okullarında bunu öğretmeye başladı. İlçe çapında zeka oyunları yarışmaları düzenledik. Burada dereceye giren öğrencilerimiz Balıkesir'de ilçemizi temsil edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Öğretmenlerine teşekkür ediyorumö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yarışmaya katılanlardan görüntü.



Final karşılaşmalarından görüntü.



Ödül töreninden görüntü.



Detay görüntüler.



Kaymakam Hüseyin Öner ile röp.



Öğretmen Mine Bunsuz ile röp.



Öğrenciler Fahrettin Özgören, Faik Aktekin, Hüseyin Emre Ayhan ile röp.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),



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Nusaybin'de 7'nci kez seçilen muhtar, mazbatasını aldı



MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı Nafi Zeyrek (62), 7'nci kez güven tazelediği yerel seçim sonrası mazbatasını aldı.



Nusaybin ilçe merkezine bağlı Mor Yakup Mahallesi'nde 30 yıldır muhtarlık yapan, 5 çocuk babası Nafi Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 7'nci kez muhtarlık yarışını kazandı. İlçe Seçim Kurulu'nda bugün mazbatasını alan Zeyrek, 26 Mart 1989'da ilk kez seçildiğini söyledi. Muhtar Zeyrek, "Her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyim. Telefonum 7 gün 24 saat açıktır. Mahallelinin taziyesinden düğününe kadar hepsine koşturuyorum. Mahalleyle bir aile gibiyiz. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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Muhtar Zeyrek'in mazbatasını alması



Zeyrek'in açıklamaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),



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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mazbatasını aldı



Bursa Nilüfer Belediye Başkanı seçilen CHP'li Turgay Erdem mazbatasını aldı.



Bursa Nilüfer Belediye Başkanı seçilen CHP'li Turgay Erdem mazbatasını aldı. Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törene İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve çok sayıda partili katıldı. Mazbatasını Nilüfer Seçim Kurulu Başkanı Selçuk Yağmur'dan alan Erdem, yaptığı konuşmada, "Daha çok yapacak işimiz var. İnşallah yarından itibaren devir teslimi yaptıktan sonra Nilüfer'de 7 gün 24 saat çalışacağız. Bu mutlu geleceğin gerçek kahramanları sizlersiniz. İYİ parti üyelerine ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü dökümü;



-Mazbata töreninden detaylar



-Erdem'in konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



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Yunus polisin çocuğa yaklaşımı takdir topladı



DENİZLİ'de, motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli bir ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü. Polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.



15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüyüş yapan işitme engelli bir ailenin küçük kızı, ağlamaya başladı. Bu sırada orada devriye görevi yapan yunus polisi Mehmet Açıkgöz, o ana tanık oldu. Açıkgöz, ailenin yanına giderek çocuğu kucağına aldı. Küçük kız ise, kısa sürede ağlamayı bıraktı. Çocukla ilgilenen Açıkgöz, daha sonra şeker hediye ederek, küçük kızı mutlu etti. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağından ayrılmak istemeyen çocuk, ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, polis memuru Açıkgöz'ün davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.



Ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Açıkgöz, ona şeker alarak yüzünü güldürmeye çalıştığını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Polisin küçük kızı kucağına alıp ilgilenmesi



İşitme engelli aileden detay



Polisin kıza şeker hediye etmesi



Küçük kızın ailesiyle meydandan uzaklaşması



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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Köy okullarını dolaşarak bilimi sevdirdikleri öğrencilerle projelerini sergilediler



ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 25 yıllık sınıf öğretmenleri Zeynep (45) ile Ali Hasırcı (46) çifti, gönüllü olarak gittikleri köy okullarında yaptıkları bilimsel projelerle çocuklara bilimi öğretmeye devam ediyor. Köy okullarında okuyan öğrenciler, kaymakamlığın desteğiyle daha da büyüyen proje sayesinde tasarladıkları projeleri ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilerine sergilemenin heyecanını yaşadı.



Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri Zeynep ve Ali Hasırcı çifti, Çaycuma Kaymakamlığı'ndan izin alarak 1.5 yıl önce başlattıkları 'Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum' projesi ile mesai saatleri dışında kendi özel araçlarıyla köy köy dolaşarak 33 ilkokulda 650 öğrenciye ulaştı. Hasırcı çifti, köy okullarının öğretmenleriyle birlikte çocuklarla arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri, görme engelliler ve sokak hayvanlarına özel projeler geliştirdi. Kaymakamlığın ve iş insanlarının desteğiyle elde ettikleri bilim setlerini köy okullarına dağıtan Hasırcı çifti, Çaycuma Kültür Merkezi'nde 'Köy Okulları Bilim Şenliği' düzenledi. Şenliğe katılan 11 ilkokuldan 110 öğrenci ve 17 öğretmen, okullarında yaptıkları birbirinden güzel tasarım projelerini sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ilçedeki ilkokul öğrencileri servislerle sergiye taşıyarak öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını ve bilimsel çalışmalarını birbirlerine tanıtmalarını sağladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın açılışını yaptığı sergi, veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.



650 ÖĞRENCİYE ULAŞTILAR



Öğretmen Ali Hasırcı, köy okullarındaki çocukları bilimle tanıştırmak, sponsorlar bularak okullara bilim setleri kazandırmak ve sonunda bilim şenliği yaparak projeyi tamamladıklarını söyledi. Projeyle çocukların bilime duydukları ilginin arttığını gözlemlediklerini anlatan Ali Hasırcı, şöyle konuştu:



"Birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarını mesai saatlerimiz dışında gönüllü olarak dolaşarak öğrencilerimize bilimi sevdirmeyi amaçladık. Şimdiye kadar 20 okul 37 farklı sınıfta 650 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Projemizin ikinci aşamasında sponsorluk çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede 15 köy ilkokuluna 30 adet bilim seti kazandırmış olduk. Şimdiki hedefimiz il ve ilçelerinde bulunan bütün köy ilkokullarına ulaşmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizler uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. Öğrencilerimizin köylerden gelerek bugün burada projelerini sunuyor olmaları bizim için çok değerlidir. Bilim şenliğimizi ziyarete gelerek öğrencilerimize ve bizlere güç herkese, sponsorlarımıza teşekkür ederiz."



Öğretmen Zeynep Hasırcı ise proje kapsamında ilçedeki bütün köy okullarına ulaştıklarını söyledi. Öğrencilerin proje üretirken yaşadıkları heyecan ve bilgi paylaşımının bu projenin önemini ortaya koyduğunu anlatan Zeynep Hasırcı, "Okullara kazandırdığımız bilim setleriyle de bugün sergimizi yaptık. Çok mutluyuz. Köy okullarındaki çocuklar genelde bu tür etkinliklerde uzak kalabiliyorlar. Bu anlamda proje bizim için çok önemli. Burada birlikte bir şeyler paylaşıyorlar. Bir çocuklar ne kadar erken bilimle tanışması bizim geleceğimizin garantisi gibi görüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı bilimle tanıştırmak istedik." dedi.



Görüntü Dökümü



-Sergiden detaylar



-Öğrencilerin yaptığı projeler



-Öğrencilerin projeleri tanıtması



-İlçe okullarının sergiyi gezmesi



-Ali ve Zeynep Hasırcı ile röp.



-Köy okullarını gezmeleri (arşiv görüntü)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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