Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülten-17

Dha Yurt Bülten-17

42 dakika önce

Park halindeki aracında ölü bulunduMANİSA'nın Kula ilçesinde, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu.

Park halindeki aracında ölü bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Karamavuş'un uyumak için geçtiği arka koltukta kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.

İzmir- Ankara Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar, bugün saat 13.00 sıralarında, sabahtan bu yana park halinde olan 25 EU 438 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenip, yanına gitti. Arka koltukta bir kişinin hareketsiz şekilde uzanmış olduğunu farkeden çalışanlar, uyandırmak için cama vurdu. Ancak, araçtaki kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki işinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaşamını yitiren kişinin Kemal Karamavuş olduğunu saptadı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Karamavuş'un, kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Karamavuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:27 Kaynak: DHA
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