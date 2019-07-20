DHA YURT BÜLTEN-17

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist ve 3 kişi yakalandı



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının ise hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile saldırıyla bağlantısı tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

IKBY Güvenlik Ajansı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da ölümüne neden olan restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Emniyet Müdürlüğü ile Anti Terör Birimi'nin ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüphenin yakalandığı ifade edildi. Mazlum Dağ'ın fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Erbil'de iki gün önce saldırı düzenleyen Mazlum Dağ, antiterör birimi ile Erbil asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalanmıştır, vatandaşlarımıza duyurulur. Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmanın detayları daha sonra paylaşacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teröristin fotoğrafı

Mücahit YOLCU/ ERBİL (Irak),

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Bahçeli: AB, egemenlik haklarımıza zarar vermeye teveccüh etmiştir(2)

BAHÇELİ BARTIN'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın Belediye Başkanı MHP'li Cemal Akın'ı ziyaret etti. Ardından halka seslenen Bahçeli, Türkiye'nin varlığını, geleceğini ve sınırlarını hayati derecede etkileyecek düzeyde beka sorunları olduğunu belirterek, "Beka gerçektir geneldir, gelecektir, siyaset üstü bir meseledir. Milli beka varsa Bartın da huzur umut vardır, istikbal özlemleri canlıdır. Beka sorununu ihmal edenler, inkar edenler, yok sayanlar, nereden çıkan bu beka diyenler çarpık siyasetin çelimsiz ve çıkarcı mensuplarıdır. Bunlar milletimizin bin yıllık kardeşliğini ve milli kimliğini aşındıracak risk ve tehditleri perdeleyen gafillerdir. Bunlar Türkiye'nin hükümdarlık gücünü kaybettirecek, milli devleti ortadan kaldıracak, stratejik çözülme ve siyasal dağılma tehlikesine gözlerini yuman, kulaklarını tıkayan köksüzlerdir. Türkiye ayrışmış, bölünmüş umurlarında değildir. Milletimizi koruyacak güvenlik duvarları tahrip oldukça tutarsızlık, teslimiyetçilik, tahkim oldukça şer odakları hakaret ve hıyanet ittifakları iş birliği cepheler takviye oldukça zillet çamurunda çırpınanların yüzüne kan gelmektedir" dedi.

'TERÖRİSTLER DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKTIR'

Bahçeli, Türkiye'nin zora girmesini isteyenlerin bugünlerde yoğun mesai içerisinde olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bir yanda özellikle FETÖ ve PKK'yı kapsamına alan terörle mücadele sürecinin içindeyiz diğer yandan ekonomik saldırılara göğüs germenin çabasındayız. Bir yanda CHP'nin, HDP'nin, İP'in aldatma kampanyaları ve yalan rüzgarlarıyla uğraşıyoruz. Diğer yanda ABD ve AB yaptırım tehditlerine cesaretle direniyoruz. Hemen hemen her gün şehit veriyoruz. Al bayrağa sarılı şehit mensupları omuzlarda taşınarak vatan topraklarına emanet ediliyor. Gelen kara haberler milletimizin yüreğini kavuruyor, hepimizi kedere boğuyor. Teröristler sınır içinde saldırıyor, sınır ötesinde saldırıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdikleri patlayıcıların infilakı sonucunda 8 yaşında Ayaz Güloğlu ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayata veda etmişlerdir. Bölücü terör örgütü çocuklara kast etmektedir. PKK, yöre insanımızın can düşmanıdır. Dirliğimize, birliğimize, beraberliğimize suikast düzenlemektedir. Şu rezilliğe bakınız ki, Tunceli'nin Komünist Belediye Başkan'ından PKK'ya tepki gelmemiştir. HDP'nin PKK'ya en küçük itirazı da duyulmamıştır. Terörle arasına mesafe koymayan çürümüşlerin niyetleri bellidir. Askerlerimiz şehit edilirken, yavrularımız hayattan kopartılırken sessiz kalanlar, saman altından su yürütenler, üç maymunu oynayanlar hem bu dünyada hem de ilahi adalet karşısında hesap verecek rezillerdir. Allah'ın izniyle teröristler döktükleri kanlarda boğulacaklardır. Türkiye buna muktedirdir, gücü yetecektir. Ülkemiz terör sorununun üstesinden mutlaka gelmelidir. Hükümete konuyla ilgili desteğimiz tamdır."

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NA CEVAP VERDİ

Bahçeli, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir dönemini karanlığa iten, doğuda başka batıda başka, güneyde başka kuzeyde başka konuşan Serok Ahmet'in partimize yönelik kendisi gibi düşük profilli ithamları aynen şahsına dönmüştür. Sabık Başbakan geçtiğimiz günlerde demiş ki; 'MHP ile ittifakta Kürt oylarını kaybetme ihtimalimiz olduğu için Meclis'teki çoğunluğu kaybedeceğimizi Cumhurbaşkanına ilettim.' Bu dil bölücü bir dildir, bu ağız hayasızdır, hasmanedir, hezeyan içindedir. Bu üslup bozguncu ve buruşuk bir üsluptur. Türkiye'nin stratejik çukurda boğulması için varını yoğunu ortaya koyan bir şahsın Cumhur İttifakı'nı dinamitleme çabası ahlaksız bir tertip, akılsız bir teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kürtlerle ihtilafı varmış gibi değerlendirmelerde bulunmak, partimizi Kürt karşıtı gibi sunmak tarihe, ecdada, vatana, millete çok ağır hakaret ve hıyanettir. Serok seviyesizdir, kötürümdür, nifak aşılamakla meşguldür. Bir zamanlar Kobani'yi selamlayan, PKK'ya, PYD'ye zeytin dalı uzatan Serok hangi yüzle konuşmaktadır? Bu ne cüret, bu ne cesarettir? Türkiye'nin başına onca belayı saran, dış politikada felaketten felakete savrulan, ucuz ve temelsiz siyasetle ülkemizi uçurumun kenarına kadar sürükleyen bu şahıs kime ne anlatmaktadır?"

'TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE MUTLAKA ULAŞACAKTIR'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın iradesini muhafaza edeceğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim ve millet hayatına mühür vurarak, ülkeyi parlak bir geleceğe taşıyacağını ifade ederek, "Serok ve işbirlikçi çevreler Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kulp takmak için ortam ve durum kollayan zavallılardır. Türk milleti bunları çok iyi tanımaktadır. Bartınlı kardeşlerim bunları gayet iyi bilmektedir. Ancak ne yapsalar, hangi iftirayı atsalar boştur, boşunadır. Stratejik kabusa bir daha asla dönülmeyecektir. Türkiye Serok'un icazetli yönetimine bir daha maruz kalmayacaktır. Türkiye tıpkı Serok'tan kurtulduğu gibi artık ağırlıklarından da kurtulacaktır. 2023 hedeflerine mutlaka ulaşılacaktır" dedi.

ABD'YE F-35 ELEŞTİRİSİ

ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkartacağı yönünde açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, şöyle dedi:

"Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar. Ancak şunu bilsinler ki, Türkiye'yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler, tarihi yürüyüşüne set çekemezler. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir. Milli birlik ve beraberliğimiz yaşadığı müddetçe hiçbir engel bizi durduramayacaktır. Hiç kimseye eyvallahımız yoktur."

Ayhan ACAR-Gürkay GÜNDOĞAN/BARTIN,

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Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybeti

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yamaç, sağ gözünü kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç'ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Ameliyat edilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Bu arada olay sırasında merminin Burak'ın kaşına girip çıktığı belirtildi. Aile, oğullarının sağ gözünü kör eden mermiyi ellerinde tutuyor.

Olayı anlatan annesi Nurgül Yamaç (43), İstanbul'dan Kadırga Yayla Şenliği'ne katılmak için geldiklerini belirterek "Çocuğum arkadaşlarıyla beraber yürüyorlardı. O sırada tahminimce yukarı taraftan oba içine doğru atılan 3 mermi var. Bir tanesi arkadaşımın arabasına vuruyor. Bir tanesi de eve vuruyor. Bir tanesi de maalesef benim oğluma isabet ediyor. Bilinçsiz maganda kurşunu yüzünden maalesef oğlum bir gözünü kaybetti. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun gözüne gelen kurşun bende. Bu tür olayların başka Burak'ların canı yanmasın bu olaylar son bulmasını istiyorum" dedi.

Burak Yamaç'ın amcası Muhammet Yamaç da "Yeğenim arkadaşlarıyla bakkala gitmişti. Arkadaşları Burak'ın vurulduğunu söyledi. Burak'ın yanına gittiğimde yüzünün kanadığını gördüm. Arabaya koyarak hastaneye götürdük. Bu olayın şahsa karşı değil obamıza karşı kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Yetkililerin bu işin üzerinde durmalarını istiyorum. Olay yerinde ilk müdahaleyi ben yaptım. Kaşının üstünden giren kurşun çapraz şekilde gözünden çıktı" diye konuştu.

Emine Yamaç da yeğeninin şenlikler için geldiğini belirterek "Talihsiz bir olay yaşadık. Allah bin beter etsin bunu yapanları. Bu kadar insanları perişan ettiler. Çocuğu genç yaşında yarım bıraktılar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu her yeri yönetiyor. İstiyorum ki bizim çocuğumuza bunu yapanı bulsun" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanenin dışından görüntü

-Burak'ın hastane odasında yatarken görüntüsü

-Anne ve babasının burağın başında beklerken görüntüsü

-Burak'ın gözünden çıkan merminin detayları

-Röportajlar

-Genel detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: SELAY SAYKAL/DHA-TRABZON

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Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde çırpınan Suriye uyruklu 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 1'i kayboldu. Deniz polisi ve itfaiye ekipleri denizde kaybolan bir çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Olay öğle saatlerinde Tütünçiftlik kumsalında meydana geldi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Şamil El Hüseyin (13), Ömer El Ali (15), Abdülhalik El Ali (9) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk serinlemek için denize girdi. Çocukların suda çırpındığını gören Erol Değer hemen denize atlayarak 3 çocuğu vatandaşların da yardımıyla denizden çıkardı. Bu sahilde bulunanlar112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkartılan çocukları tedavi altına aldı. Abdülhalik El Ali'nin ise denizde bulunamayınca Deniz Polisi, itfaiye ekipleri deniz yüzeyinde arama başlattı. Dalgıç ekipleri de olay yerine sevk edildi.

3 çocuğu kurtardığını söyleyen Erol Değer, "Çırpınan çocukları görünce hemen denize atladım. 3 çocuğu kurtarırken, 1 çocuk kayboldu. Çok üzüldüm." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Ambulansın çocukları götürmesi

-Erol Değer ile röp.

-Sahilden detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin (33), cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G. adlı kadın jandarma tarafından yakalandı. K.G'nin, Y.E.'yi, "Sana sürekli ve ekstra bir iş buldum" diyerek, şüphelilerin yanına götürdüğü belirtilirken, saldırı anını kameraya kaydettiği iddia edilen bir kişi de aranıyor.

Kamerun'dan 3 ay önce Manavgat'ın Side turizm bölgesine gelerek 4 yıldızlı bir otelde masöz olarak çalışan Y.E.'ye, iddiaya göre, otel lojmanından tanıdığı K.G. adlı kadın, önceki gün masöz olarak ekstra bir işte çalışıp çalışmayacağını sordu. Y.E.'nin çalışabileceğini söylemesi üzerine, K.G., tanıdıkları olduğunu ve sürekli çalışacak masöz aradıklarını belirtti.

TECAVÜZ EDİP DÖVDÜLER, SOKAĞA ATTILAR İDDİASI

Dün mesaisi bittikten sonra saat 16.45 sıralarında bir otomobille otel önünden alınan Y.E., Side Mahallesi'nde bir eve götürüldü. Kendisine içki verilen Y.E'ye iddiaya göre 3 kişi tecavüz etti, bir kişi de görüntü çekti. Şüpheliler yarı baygın haldeki Y.E.'yi daha sonra dövüp sokağa attı.

JANDARMAYA GİTTİ

Güçlükle yürüyerek jandarmaya giden Y.E., başından geçenleri ağlayarak anlatıp şikayetçi oldu. Evin adresini hatırlamayan Y.E.'nin ifadesini alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Araştırma sonunda Y.E.'nin cinsel saldırı ile suçladığı şüphelilerin A.E., E.K. ve T.B.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından yapılan baskınla evlerinde yakalanan şüpheliler, iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler Y.E. ile para karşılığında birlikte olduklarını iddia etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3'ü erkek 4 şüpheli 'nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'darp' ve 'fuhuş' suçlarından savcılığa sevk edildi. Jandarma olayla ilgili görüntü çektiği iddia edilen erkek şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Başından geçenleri ağlayarak anlatan Y.E., Kamerun'da, masaj ve estetik üzerine eğitim aldığını belirterek, dün mesai bittikten sonra bir otomobille lojmandan alındığını ve Side'de bir eve götürüldüğünü ifade ederek, şöyle davem etti:

"Eve girdiğimizde 4 erkek ve birisi K.G. olmak üzere 2 kadın vardı. Bir süre konuştuktan sonra bana 'Cinsel ilişkiye girip girmeyeceğimi' sordular. Ben de 'masöz olduğumu, cinsel ilişkiye girmeyeceğimi' söyledim. Ben böyle deyince, 'tamam' dediler. Bu arada birisi viski ikram etti. Viskiyi içince kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde, başka bir odada 3 kişi bana tecavüz ediyor, 1 kişi de videoya kaydediyordu. Bağırdım, yardım istedim ama diğer odada çok yüksek müzik sesi vardı. Bağırmaya devam edince, bir kadın geldi. Kendilerini polise şikayet edeceğimi söyleyince hem bana tecavüz etmeye devam ettiler, hem de dövdüler. İşleri bitince 'İstediğin yere git, zaten vizen yok, burada kaçaksın, seni sınır dışı ederler' diyerek beni sokağa attılar. Onlar benim izinlerim olduğunu bilmiyordu. Jandarmaya giderek, şikayetçi oldum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Şüpheli yakınlarının gazetecilere laf atması

Röp: Y.E.

Y.E.'nin ağlaması

Jandarma araçlarından görüntü

Adliyeden görüntü

04.05..

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (3)

PARA CEZASI VERİLDİ

Çorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası verildi. Çorum Valiliğince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimliği tespit edilen kadına hayvanlara kötü muamelede bulunması nedeniyle 750 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada her iki köpeğinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ÇORUM

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Mersin'de, Türkiye'nin ilk barınak pet kuaförü

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata geçirdiği 'pet kuaför'de bakıma muhtaç hayvanların tüyleri tıraş ediliyor.

Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi unvanına sahip, 247 bin metrekare arazi üzerine kurulan Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara sunduğu imkanların yanı sıra pet kuaför hizmeti de vermeye başladı. Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bakımevinde, aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme gibi hizmetlerin yanı sıra tıraş hizmeti de veriliyor. Bakımevinde, sahipsiz hayvanların periyodik hijyenik ve estetik bakımları yapılıyor. Şu anda 467 kedi ve 655 köpeğin yaşadığı barınakta, hayvanların yılda 2 kez tüyleri kesilip, bakımları yapılıyor.

Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu pet kuaförde, ayrıca özel ayak bakımıyla kedi ve köpeklerin hijyenik bakımları gerçekleştiriliyor. Pet kuaförde, 1 veteriner hekim, 1 tekniker ve 1 yardımcı personel görev yapıyor.

Pet kuaförde en son Alf ve Mark adı verilen köpeklerin bakımı yapıldı. Kirlenen tırnakları temizlenip kesilen köpeklerin tüyleri de kesilip tarandı.

HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLİYOR

Barınakta geçici olarak misafir edilen hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için de çalışma yürütülüyor. 2018 yılının son 6 aylık diliminde 156 kedi ve 467 köpeği sahiplendiren belediye, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 328 kedi ve 510 köpeğin sahiplenilmesine öncülük etti. Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aynı zaman diliminde bakım ve tedavisi yapılan bin 256 kedi ve 2 bin 329 köpek de tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rehabilitasyon merkezinin girişi

Köpeklerin görüntüsü

Köpeklerle ilgilenen görevliler

Görevliler köpekleri tıraş ederken

Görevliler köpeklerin tırnağını keserken

Köpeklerin yıkanmasından genel ve detay

(BOYUT: 588 mb) (SÜRE: 5 dk)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kozan'da ayçiçeği hasadı başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 'sarı altın' olarak nitelendirilen ve geniş alanda ekili ayçiçeği, hasat edilmeye başlandı.

Çokak Mahallesi'nde ayçiçeği ekili alanlara giren biçerdöverler, hasada başladı. Mahalle Muhtarı Yunus Erkmen, ayçiçeği fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini belirtti. Erkmen, "Dönüme 300-400 kilo rekolte bekliyoruz. Bu sene hasat mevsimi çok yağışlı geçtiği için hasat tam umduğumuz gibi olmadı. Son yağışlar çiftçiyi biraz üzdü. Tam hasat zamanında yağmurun yağması, ayçiçeğinde dökülmeler yaptı. Çiftçinin zararı var. Bu sene verim ve fiyat yüksek olur inşallah, çiftçinin de yüzü güler" dedi.

Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kurt ise, kaliteli bir ayçiçeğinde aranan özellik rutubetin yüzde 9'u, yağ oranının en az yüzde 40 olması gerektiğine dikkat çekti. Kurt, içerisinde bulunan yabancı madde oranı yüzde 4'ü geçmeyen ayçiçeğinin 2,2 ile 2,3 liradan alıcı bulması beklediklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Hasattan genel ve detay görüntüler

Muhtarın konuşması

Bilal Kurt'un konuşması

SÜRE: 02'53" BOYUT: 319 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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