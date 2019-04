Dha Yurt Bülten-18

Adana'da CHP'li Karalar görevi devraldıADANA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Zeydan Karalar mazbatasını aldı.

Adana'da CHP'li Karalar görevi devraldı



ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Zeydan Karalar mazbatasını aldı. Eski Başkan Hüseyin Sözlü'den görevi devralan Karalar, balkon konuşmasında belediyenin 4 milyar TL borcu olduğunu söyledi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü'yü 132 bin oy farkla geride bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zeydan Karalar, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.



Daha sonra beraberindeki CHP'li belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediyesi'ne giden Karalar, görevi eski başkan Hüseyin Sözlü'den devraldı. Sözlü, 5 yıl boyunca Karalar'la birlikte çalıştıklarını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar daha sonra ailesi ve CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile birlikte belediye balkonuna çıkarak partililere hitap etti. 30 yıl sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ni CHP yönetiminin kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karalar, 5 yıl boyunca yürüttüğü Seyhan Belediye Başkanlığı görevinde olduğu gibi ayrım yapmadan çok iş üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Karalar, Millet İttifakı'na ve İYİ Parti kadrolarına teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında 1.7 milyar TL olan borcunun şu an 4 milyar TL olduğunu aktaran Karalar, "ASKİ'nin de 923 milyon TL borcu var. 'Zeydan yapar' diyorsunuz ya Zeydan da yoktan var edemez. Elbette biz şu sözü verdik. Çalışan, alın teri döken hiçbir kardeşimize en ufak bir eylemde bulunmayacağız. İster AK Parti'ye oy vermiş olsun ister başka partiye. Ama belediyenin sırtından çalışmadan para alanlar da kusura bakmasın. Bu yarışı demokratik, uygar bir yarış olmaktan çıkarak kardeşlerimize saldıranlara da gereğini yapacağız. Hiçbir Millet İttifakı'nın tek bir adayı karşı tarafla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Biz sadece yapacaklarımızı anlattık. Özellikle şahsıma çok ağır yüklendiler değil mi?"



Seyhan Belediye Başkanı seçildiği dönemde yaklaşık 1 yıl kutlama ziyaretleri aldığı için çalışamadığını vurgulayan Karalar, bu sefer bu sürenin 1 ayı geçmemesini isteyerek şunları söyledi:



"Göreve başladıktan sonra 2. Mecliste suyu ucuzlatmaya başlayacağımızı söyledik, size sözümüz var. Bu borca rağmen biz halkımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Mayıs ayına kadar indirimi yetiştireceğiz. Adana'nın sorunları diz boyu. Biz de 24 saat çalışacağız. Ben Daire Başkanlarıyla, Genel Müdürlerle o kadar yoğun bir çalışma yapacağız ki dengeler kurulsun ve size hizmet vermeye başlasın. Elbette biz her zaman görüşeceğiz. Cenazede, taziyede, düğünde, sokakta hep birlikte olacağız. Ölünceye kadar bizi kimse ayıramaz. Zamanı, parayı ve kadroyu iyi kullanmak lazım. Zamanı da iyi kullanmamız için bu kutlama ziyaretlerini lütfen 1 aydan fazla uzatmayalım."



Başkan Karalar konuşmasının ardından 'Memleket İsterim' şiirini okudu. Karalar daha sonra seslendiği kalabalığa karanfiller dağıttı.



Seçimi kazanan muhtar mazbatayı alamadı



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinin Bereketli Mahallesi'nde muhtarlık seçimini 73 oy farkla kazanan Cemal Mıkıroğlu, mahallede en az 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle mazbatasını alamadı.



Bereketli Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını koyan Cemal Mıkıroğlu, 340 oy alarak seçimi kazandı. Muhtarlık seçimlerinde 267 oy alan ikinci sıradaki Nihat Yakalıoğlu ise, rakibi Cemal Mıkıroğlu'nun Bereketli Mahallesi'nde 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek itiraz etti. Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu, Mıkıroğlu'nun Bereketli Mahallesi'nde oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlık için mazbatayı vermedi.



Seçimi kazanmasına rağmen mazbatasının verilmediğini söyleyen Mıkıroğlu, İl Seçim Kurulu'na itiraz ettiğini belirtti. 6 ay kuralını yerine getirdiğini öne süren Mıkıroğlu, "Seçimlerde Bereketli Mahallesi'nde 340 oy alarak muhtar seçildim. Ben ikametimi, 27 Eylül 2018'de mahalleye aldırdım. İlçe Seçim Kurulu tarafından bana sistemde, 1 Ekim 2018 tarihinin göründüğü söylendi. Ben Bereketli Mahallesi'nde yaşıyorum. 2 yıldır orada bir de işyerim var. İl Seçim Kurulu'na itiraz ettim" dedi.



Mıkıroğlu'nun itirazı kabul edilmezse seçimi ikinci sırada tamamlayan Nihat Yakalıoğlu muhtar olacak.



==================



Tabancayla intihara kalkışan kadın, ağır yaralandı



Malatya'da iddiaya göre kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice E. Y. (26), ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, sokakta silah sesi duydu ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice E. Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi. Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu. Yıldırım'ın neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.



========================



Dersleri kötü olan Birsen, intihar etti



GAZİANTEP'te, iddiaya göre dersleri kötü olduğu için kendini tavana iple asan ortaokul öğrencisi Birsen Ö. (13), hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Birsen Ö., annesi terasa çamaşır astığı sırada, iddiaya göre ders notları kötü olduğu için iple kendini tavana astı. Birsen Ö.'yü tavana asılı halde gören annenin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Birsen Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, Birsen Ö.'nün cesedi, polislerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



======================



İnebolu'da ahşap ev yandı



KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Yangın, öğle saatlerinde Şerife Salcıoğlu'nun (80) yalnız yaşadığı ahşap evde çıktı. Evde sobadan çıkan yangını fark eden Şerife Salcıoğlu, evi terk ederken, komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin ahır olarak kullanılan alt katında bulunan 2 büyükbaş hayvan, köylüler tarafında dışarıya çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



============================



Jandarma Genel Komutanı Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti



JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, huzur şehri Antalya'yı ziyaret etmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Antalya'nın hem Türkiye'nin hem dünyanın turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Arif Çetin, bir dünya markası olduğunu söyledi.



Ziyareti için Orgeneral Çetin'e teşekkür eden Vali Karaloğlu, "Antalya'da çok güçlü bir jandarma teşkilatımız, Akseki'de komando birliğimiz var. İhtiyaç olduğunda diğer illere de destek oluyoruz. Antalya tabi bir huzur şehriyse teşkilatlarımızın sayesinde emniyet, jandarma, sahil güvenlik çok güzelde bir uyumumuz var. İnşallah huzurlu bir sene geçireceğiz" dedi.



======================

