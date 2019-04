Dha Yurt Bülten-19

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı







KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,



====================



Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı



ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Reşat Koç, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Reşat Koç yönetimindeki 63 E 1295 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil suda ters dönerek durabilirken, sürücü Koç ise yaralandı. Kazayı görenler Koç'u sudan çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)



=======================



Virajda devrilen kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı



Bursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan köfte yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü kısmında sıkışıp yaralanan Ecvet Ertuğrul (31), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza akşam saatlerinde İznik-Yenişehir yolu 4'üncü kilometresindeki Derbent Mevkii'nde maydana geldi. Yenişehir ilçesine doğru seyir halinde olan Ecvet Ertuğrul yönetimindeki 16 AAP 099 plakalı köfte yüklü kamyon, Derbent mevkiinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıktı. Ecvet Ertuğrul'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrilirken, üzerindeki kasalarda bulunan köfteler de etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kazada kamyonun sürücü kabininde sıkışan şoför Ertuğrul, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. İlk tedevisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



=========



Eski eşini öldürüp, kayıp başvurusunda bulunan zanlı ve 4 kişi adliyede(2)



ESKİ EŞİ TUTUKLANDI



Zonguldak'taki eski eşi Dudu Çeştepe'yi 8 ay önce ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren eski eşi Murat Basançelebi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Murat Basançelebi'nin annesi Y.B., diğer eski eşi H.V., kızları T.B. ve G.B. ise savcılıtkaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



ZONGULDAK



=========================



Asılsız bomba ihbarı yaptı, hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı



KAHRAMANMARAŞ'ta hastane yemekhanesinde bomba olabileceği yönünde asılsız ihbarda bulunan Fatih Kılıççalan'ın (41), kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı Kılıççalan, mahkemece tutuklandı.



Öğle saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan Fatih Kılıççalan, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine bırakılan paketin bomba olabileceğini söyledi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yemekhaneyi inceleyen ekipler, şüpheli paket bulamazken ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişiyi arayan polis, Kılıççalan'ı hastanede yakaladı.



GBT sorgusu yapılan Fatih Kılıççalan'ın, silahlı gasp suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kılıççalan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



=============================



Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)



SOYGUNCULAR YAKALANDI



Bursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K. (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusunda altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını itiraf ederken, polis ekipleri tarafından yapılan aramada altınlar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo uyuşturucu geçirildi.. F.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



=======================



650 kiloluk cağ kebabı ile rekor kırdılar



KOCAELİ Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde, 650 kilo ağırlığındaki cağ kebabı pişirilerek rekor kırıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından İzmit İnterteks Fuar Alanı'nda Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi. Erzurum'un turistik yerlerinin ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı programda, 650 kilo ağırlığındaki cağ kebabı da pişirilerek rekor denemesi yapıldı. Mühendisler tarafından özel olarak hazırlanan düzeneğe yerleştirilerek pişirilen 650 kiloluk kebap, dünyada tek seferde pişirilen en büyük cağ kebabı olarak da tarihe geçti.



650 kiloluk cağ kebabını hazırlayan özel şirketin genel müdürü Hakan Gedik, "Daha önce böyle bir rekor denemesi yapılmamıştı. Bizim Volkan ustamızın 300 kilo civarında kendisinin yaptığı bir denemesi vardı. Bugün kendisi o denemenin çok çok üzerine çıkarak bir başka rekor kırmış oldu. Amacımız burada cağ kebabını dünyaya tanıtmak, cağ kebabını daha da üst seviyelere taşımak. Yaklaşık 650 kilo civarında et var. 15 kişilik bir ekiple yaklaşık 20 günlük bir çalışmanın ürünü bu. Bütün mekanizmaları, demirleri bilinen cağ kebap sisteminin tamamen dışında özel olarak tasarlandı. Özel bir mühendislik ile statik hesapları yapılarak tasarlandı. Yaklaşık 30-40 civarında kuzunun etinden oluşuyor bu kebap. Daha önce bilinen bu şekilde bir deneme yok. Bu dünyada bir ilk oldu. Tahminen 650 kilodan yaklaşık 6 bin 500 cağ çıkacağını düşünürsek, herkesin ikişer cağ yediğini düşünürsek 3 bin 250 kişiyi doyurabiliriz" dedi.



============================

