DHA YURT BÜLTEN - 2 - Son Dakika

İZMİR'DE BAZI ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden itibaren giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla orman yangınlarının önüne geçilmesi için giriş yasağı getirilen ormanları liste halinde duyurdu. Açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" ifadelerine yer verildi. Vali Köşger'in açıkladığı listede, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere ile Çağlan civarı ve ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit- Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu- Bayramlı yol güzergahı, Kurudere köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi Merkez Ormanları, Pınarcık, Buca-Sarnıç ve Oğlananası ormanları yer aldı.

Açıklamada, aynı zamanda karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun göre işlem yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOrmanlardan detayMuhabir (TOLGA TAHÇI ) anonsuOrman yangını arşiv

Haber: TOLGA TAHÇI/İZMİR,

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ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı.Artvin-Şavşat kara yolunun 30'uncu kilometresinde sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolun her iki yönünde sürücüler araçları ile yolda kaldı. Bazı sürücüler yola düşen kayaları kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine heyelanlı bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, "Bu yolda yaz-kış özellikle yağmurlu havalarda sürekli kayalar yola düşüyor. Yıllardır bu yola bir çözüm bulunmadı. Kayaların düşmesi sonucu çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Acil önlem alınmasını istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYoldan detaylarSürücülerin kayaları kaldırmaya çalışmasıDetaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), -

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PROF. DR. ERGÜL, KÖRFEZDEKİ RENK DEĞİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ: TELAŞ EDİLECEK BİR HAL DEĞİL KOCAELİ Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'nin renginin turkuaza dönmesine 'kokolitofor' olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışının neden olduğunu belirterek, "Mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu 'kokolitofor' denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu. Ancak telaş edilecek, korkulacak bir hal değil" dedi.

İzmit Körfezi'nde deniz, turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından denizin çeşitli noktalarından alınan numuneler üzerinde araştırma başlatılırken, Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri de kendi örneklerini toplayarak inceleme yaptı. Denizdeki renk değişimine 'kokolitofor' isimli organizmaların sebep olduğunu ekibiyle birlikte belirleyen Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

'KOKOLİTOFOR ARTIŞI RENK DEĞİŞİMİNE NEDEN OLUYOR' Denizdeki renk değişimiyle ilgili yaptıkları çalışmayı anlatan Prof. Dr. Ergül, "İzmit Körfezi'nde zaman zaman fitoplankton denilen organizmaların aşırı çoğalmasına rastlanıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Burada yaptığımız incelemelerde gördüğümüz kadarıyla, kokolitofor olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışı bu renk değişimine neden oluyor. Tabi sayıca artış, onları besleyen elementlerin de artışı anlamına geliyor ama bu telaş edilecek bir hal değil" dedi.

Korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ergül, şöyle devam etti: "Bununla birlikte sayıca 1 litrede 1 milyonun üzerinde olduklarını kabaca söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu kokolitofor denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu. Meteoroloji kayıtlarına baktığımız zaman rüzgar hızının saatte 43 kilometreye ulaştığını görüyoruz. Mayıs ayının ilk günlerinde birkaç gün süreyle devam eden, aşağı yukarı fırtına diyebileceğimiz şiddetli rüzgar hali tabakalaşmayı ortadan kaldırdı. Muhtemelen besleyici elementlerin de yüzeye çıkmasına neden oldu. Daha sonra içerisinde bulunduğumuz günlerdeki dinginlik hali, bu organizmaların sayıca artışında bir başka etken olmuş oldu. Ancak çok telaş edilecek, korkulacak bir hal değil."

'OLUMSUZ ETKİYLE İLGİLİ BU AŞAMADA BİR ŞEY SÖYLEMEK ÇOK ZOR' Yaşanan renk değişiminin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ergül, "İzmit Körfezi ne çok temizlendi ne de çok kirlendi. İzmit Körfezi'nin Marmara Denizi ile birlikte maalesef besleyici element bakımından yükü oldukça fazla. Meteorolojik hadiseler, besleyici elementlerin organizmalarla buluşmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da bu gözle görülebilir artış gözlendi. Bu bir günde ya da bir yılda çözülebilecek bir sorun değil. Bunu neredeyse bütün toplum artık idrak etmiş durumda. Uzun vadeli yatırımlar yapılması lazım. İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'ne besleyici elementlerin girişinin azaltılması ya da engellenmesi uzun vadeli çözüm için elzem olan hususlardır. Deniz canlılarına olumsuz etki ile ilgili bu aşamada bir şey söylemek çok zor. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak, kısa süreli sayı artışlarının, kokolitofor patlamalarının bilindik yıkıcı bir etkisi yok. Ancak izlemek lazım. İlerleyen süreçlerde ne olur? Devamında bir zarar verici etkisi olabilir mi? Görmek gerekir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ile röp. Laboratuvarda çalışırken detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI ANTALYA'da Olimpos Antik Kenti çevresinde sıklıkla görülen Opuntia türü kaktüslere, bazı çiftler aşklarının ölümsüz olacağı inanışıyla isimlerini yazıp kalp şekli çizerek zarar verdi.

Kumluca ilçesinde Olimpos Antik Kenti çevresinde sık görülen Orta Amerika'ya özgü, zorlu iklimlere uyum sağlayan ve uzun ömürlü Opuntia kaktüs türlerinin başı 'aşıklar'la dertte. Türkiye'de 'kaynanadili' olarak da bilinen bu kaktüslere çiftler isimlerini yazıp, kalp şekli kazıyarak zarar veriyor. Olimpos Antik Kenti çevresinde özellikle doğa yürüyüşü rotaları üzerinde bulunan kaktüslerin bazılarının gövdeleri de dahil olmak üzere neredeyse tamamına isimlerin yazıldığı görüldü.

ÖLÜMSÜZLÜK İNANIŞIÇiftlerin kaktüsün yassı dallarına isimlerini kazıyıp kalp şekli çizmesinin nedeni ise ölümsüzlük inanışı. İnanışa göre, uzun ömürlü ve güçlü bitki olan kaktüse isimleri yazılan çiftlerin aşkları da ölümsüz oluyor. Olimpos Antik Kenti çevresinde pansiyon işletenler de dahil olmak üzere çevreciler bu tahribata ve yanlış inanışa tepki gösteriyor. Tepki gösteren bazı çevreciler zarar gören kaktüslerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyadan paylaşarak duruma dikkat çekti. Turizm işletmecisi Kadir Kaya, yapılan işlemin hem bitkiye zarar verdiğini hem de çevrede çirkin görüntü oluşturduğunu söyledi. Çiftlerin sevgilerini ve aşklarını kalplerinde yaşamaları gerektiğini belirten Kaya, "Doğanın doğal kalması lazım. Aşklarını kalplerine yazsınlar. Çiçek dalında güzeldir. Bazı tarihi alanlara da yazıyorlar bu şekilde. Bilinçli olmak lazım" dedi. Sürekli kaktüslerin yanından geçtiğini belirten Tahsin Çelik, "Bu ne mantık diye sürekli sitem ediyorum. Rahatsızım bundan. Her sabah işe gitmek için önünden geçtiğim kaktüslerin halini görünce üzülüyorum. İnanışa göre oraya isimlerini yazanların aşkları ölümsüz oluyormuş" diye konuştu.Sahile gitmek için sürekli kullandığı yolun üzerinde bulunan kaktüslerin tamamının üzerinde isimlerin yazılı olduğunu anlatan Gülsüm Tercanlı, "Sürekli o kaktüslerin kötü görüntüsünü görüyorum. Bitkiye zarar veriyorlar. Bu görüntüden memnun olan biri de yok. 'Kaktüs yaprağına çiftler isimlerini yazınca ayrılmaz' şeklinde bir inanış var. O nedenle yazıyorlar" dedi.

MEYVESİ ÇOK SEVİLEN KAKTÜS TÜRÜKuzey Amerika'nın daha kuru, çöl bölgelerinden gelen Opuntia türü kaktüslerin tamamı meyve veriyor. Sarı, kırmızı ve kahverengi meyveleri dikenli olan, 'Frenk yemişi', 'Yabani incir' olarak da adlandırılan bu meyve, yüksek antioksidan içeriyor. Yaz aylarında genellikle buzlu su da bekletildikten sonra kabukları soyularak yumuşak iç kısmı servis edilen meyveler sağlık için de yararlı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olympos Antik Kent'ten ve ormanlık alandan drone görüntüleriOlimpos sahilinden drone görüntüsüKaktüslerden genel ve yakın plan detaylarKaktüslerin üzerlerine yazılan isimlerden detayKaktüslerin tahribat izlerinden detaylarRÖP1: Turizm işletmecisi Kadir KayaRÖP2: Tahsin ÇelikRÖP3: Gülsüm TercanlıDHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın anonsuDHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın kaktüs üzerine neden yazı yazdıklarına dair anonsuYoldan detaylarÇeşitli kaktüslerden detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Burak YALMAN/ ANTALYA,

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KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI BURSA'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı H.G.'nin (68) evine gidip yaklaşık 113 bin liralık dolar ve altını alıp kaçan E.B. (25), yakalandı. Altınları bozdurup otomobil ve telefon aldığı tespit edilen E.B., tutuklandı.

Olay, 29 Nisan'da Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. H.G.'yi telefonla arayan E.B., kendisini polis olarak tanıtıp, 'adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz' diyerek evindeki altın ve dolarları vermesini istedi. E.B.'ye inanan H.G., evinde bulunan 12 Cumhuriyet ve 3 küçük altın, 1 bilezik, 2 çift küpe ve 3 bin 100 doları bir çantaya koyarak beklemeye başladı. Durumu öğrenen H.G.'nin kızı B.G. (34) ise annesinin dolandırılacağını düşünerek evine gitti. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiyi görmek isteyen B.G., çantayı annesinden aldı. Anne ve kızının bulunduğu eve gelen ve kapıda bir süre ikiliyi ikna etmeye çalışan E.B. başarılı olamayınca B.G.'nin elinde bulunan çantayı alarak kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan B.G., yakalayamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.120 GÜVENLİK KAMERASINI SANİYE SANİYE İZLENDİİhbar üzerine adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. E.B.'nin geliş ve gidiş güzergahındaki 120 güvenlik kamerasından görüntü izleyen ekipler, şüpheliyi perşembe günü evine girerken yakaladı. ALTINLARI BOZDURUP OTOMOBİL VE TELEFON ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.B., gasbettiği altın ve dolarları bozdurup 85 bin TL'ye otomobil, 12 bin TL'ye telefon aldığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise suçtan elde edildiği tespit edilen 16 bin 770 TL ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.