Dha Yurt Bülten - 20

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı BURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı.

BURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı. Kazada 14 işçi yaralandı.



Kaza saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Sanayi Caddesi Korupark kavşağında meydana geldi. Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye işçi taşıyan Emrah Şen idaresindeki 16 S 2270 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, karayolu tabela direğine çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada servis aracında bulunan 14 işçi yaralandı. Karayoldaki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada kaza yerine giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri çekim yaptığı sırada firma yetkilileri tarafından tepki gösterildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,



AK Parti Sözcüsü Çelik: Anıtkabir defterini, alelusul istismar edemezsiniz







AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini eleştirerek, "Atatürk'ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz ama Anıtkabir defterini, Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alelusul istismar edemezsinizö dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında kamuoyunda süren tartışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçen Çelik, AK Parti hakkında yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi. Çelik, Türkiye'nin dünya karşısında elinin zayıflamasını isteyen şer odaklarının faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye tökezlesin isteyenler, Türkiye'nin elinin zayıflamasını isteyenler, bir takım şer şebekeleri, kara propaganda odakları da aynı şekilde faaliyetlere devam ediyorlar. Biz, dış politikada bunları iyi tanırız, yıllardır da bunlarla mücadele etmek, oyunlarını boşa çıkarmak, Türkiye'nin yürüyüşünü boşa çıkarmak çabalarını bertaraf etmek konusunda deneyimliyiz. Net bir üslupları vardır, sürekli olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza bir son biçmeye çalışırlar. Sürekli olarak siyasi gidişatın sonlanması için çeşitli tarihler, çeşitli dönüm noktaları belirlerler. Her seferinde dünyadaki marjinal dini grupların kıyamet senaryoları gibi her seferinde boşa çıkar buö diye konuştu.



AK Parti'nin seçim sonuçlarına müdahale etmek için bir girişimde bulunduğu şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çelik, "Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti'nin sonucu değiştirmeye çalıştığından bahsediyorlar. Bundan bahsedenlerin, Türkiye'de yürüyen bu sürecin şeffaflığından ya haberleri yok, ya da haberleri olmasına rağmen bunu yapıyorlar ki esasında süreçleri yönlendirmeye çalışan, karar vermeye çalışan kendileridir. Seçim neticesinde bir takım diktatörlere yakın gazetelerde de Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili olumsuz haberlerin atılması ibretle not ettiğimiz cümlelerdir. Genelde hiçbir demokratik geleneğe sahip olmayan bu ülkelerde, bu diktatörler yüzde 10, yüzde 20'lik bir katılım oranına sahiptirler ama nedense hep sandıktan yüzde 99'la seçilirler. Bu garabeti görmedikleri gibi çıkarlar demokrasimizi eleştirmeye kalkarlar" ifadelerini kullandı.



Çelik, itiraz sürecinin sadece AK Parti'nin sandıkların başında tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç olmadığını, sürecin patronunun YSK olduğunu aktardı.



'BU SÜRECİN YÜRÜMESİNDEN DOĞAN RAHATSIZLIK NİYEDİR'



CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken, bu sürecin yürümesinden doğan rahatsızlık niyedir. Bu telaşa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, sürece saygı göstereceğiz, ikincisi sonuca saygı göstereceğiz. Vatandaşımıza, milletin iradesine güvenmeliyiz, kendi tezimize güvenmeliyizö ifadelerini kaydetti.



'KEŞKE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜRKEN KAMERAYLA TÜRKİYE'YE YAYIN YAPILSA'



Çelik, konuşmasında itiraz edilen oyların yeniden sayılması sırasında medya mensuplarının tüm Türkiye'ye yayın yapması önerisinde bulundu, Çelik, "Keşke o kurulların olduğu yerde, çalışmaları yürütürken her yerde kamerayla gerekirse herkesin izleyebileceği gibi Türkiye'ye yayın yapılsaö dedi.



'AÇIK OY GİZLİ TASNİF GELENEĞİ, CHP'NİN SİYASİ HAYATININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURAN BİR GELENEK'



AK Parti'nin geleneğinde açık oy gizli tasnif gibi bir tutum olmadığını aktaran Çelik, bunun CHP'nin geçmişinde yer aldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:



"Bir takım yalan yanlış şeyler söyleniyor. Herkes biliyor ki AK Parti'nin geleneğinde açık oy gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz, her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk, her zaman da şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık. Açık oy gizli tasnif geleneğinin CHP'nin siyasi hayatının büyük bölümünü dolduran bir gelenek olduğu herkes tarafından biliniyor. Bizim siyasi süreçlerle olan ilişkimiz bir şeffaflık üzerine kuruludur. Bu tip şeffaf olmayan süreçler bize bu eleştiriyi yapan CHP geleneğinin çok önemli bir parçasıdır.ö



'SANDIK SONUÇ TUTANAKLARIYLA YSK'YA BİLDİRİLEN OYLAR ARASINDA CİDDİ FARKLAR GÖRÜLMÜŞTÜR'



Seçim tutanakları incelendiğinde bir takım usulsüzlüklerin göze çarptığını söyleyen Çelik, "Islak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarıyla YSK'ya bildirilen oylar arasında ciddi farklar görülmüştür. Bu gibi maddi hatalar için itiraz edilmiştir ve tabi ki bunların düzeltilmesini sağlayacağız. Maddi hataların düzeltilmesine dönük tespit ve talep sürecimiz aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşımızın oyuna duyduğumuz saygı gereği burada güçlü bir şekilde çalışmaya enerjimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Çeşitli seçim kurulları, geçersiz oyların yeniden sayılması için karar verdi. Hiçbir anormallik olmayan, vatandaşlarımızın gayet müsterih olması gereken bir süreç yürütülmektedir."



'TWİTTER ADRESİNİZE İSTEDİĞİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ AMA ANITKABİR DEFTERİNİ, ALELUSUL İSTİSMAR EDEMEZSİNİZ'



Çelik, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü Anıtkabir ziyareti sırasında Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesini eleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Sonucu beklemek konusunda bu saygıyı göstermeyen ve bir takım manipülasyonlara başvuran yaklaşımlar görüyoruz. Bunlardan bir tanesini bugün CHP adayının Anıtkabir ziyareti sırasında gördük. CHP adayının ziyaretinde Anıtkabir defterine attığı imzada bu saygıyı zedeleyen, istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. YSK kesin kararını vermedi, itiraz süreci devam ediyor. Herhangi bir kimseye yetki veya mazbata verilmemiştir. Ama buna rağmen CHP adayı oraya gittiğinde imzasını atarken 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye atmıştır. Bu doğru olmamıştır ve Atatürk'ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Eğer o deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, sıfatını kullanarak imza atarsa son derece saygısızca bir iş yapılmış olur. Bu ziyaret CHP heyeti adına yapılmış bir ziyaretken keşke imza olarak CHP heyeti diye imza atsalardı. Ama bir şahıs kendisine mazbata verilmeden, itiraz süreci, hukuki süreç devam ederken ve kendisi hala aday konumundayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi imza atması açık bir istismar durumudur. Ayrıca Atatürk'ün aziz hatırasını bekleyen, nöbet tutan Anıtkabir Komutanlığını da kandırmak suretiyle kasten zor duruma düşürmüşlerdir. Daha seçim süreci devam ederken Twitter adresindeki profiline bazıları henüz mazbata almadan belli makamlara gelmiş gibi ifadeler koyuyorlar. Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz ama Anıtkabir defterini, Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alelusul istismar edemezsiniz.ö



Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,



Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola atlayan ata araba çarptı. Yaralanan at Belediye ekiplerince yoldan kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza, İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Metin Karakafa (42) yönetimindeki 16 ACR 479 plakalı hafif ticari araç, yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralandı. Yerden kalkamayan at olay yerine gelen Belediye ekiplerince araçla kaldırılarak, sahipsiz hayvan bakım ve Tedavi merkezine götürüldü.



Hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, görevine başladı







NEVŞEHİR'de belediye başkan adayı olarak gösterilen AK Parti'li Rasim Arı, mazbatasını alarak görevine başladı.



Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını alarak belediyeye geçen AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, davul-zurna eşliğinde karşılandı. Arı, tebrikleri kabul ederek, makamına geçti. Arı, belediye başkanlığı görevini eski başkan Atilla Seçen'den teslim aldı.



'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIZ'



Nevşehir'in yeni belediye başkanı Rasim Arı, "31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde halkımızın tercih ve teveccühleri ile belediye başkanı olarak görevlendirildim. Bu mübarek Miraç gününde mazbatamızı alma güzelliğine kavuştuk. Bizim için Miraç günü mübarek bir gün ve bu gün göreve başlamak bizim için çok anlamlı oldu. Allah'a hamd olsun güzel bir günde göreve başladık. İnşallah Nevşehir halkına, Belediye Meclis üyelerimizle birlikte, güzel hizmetler yapmayı hedefledik. Rabbim inşallah hepimizi bu görevde muvaffak kılar. Bu günden itibaren 110 bin nüfuslu Nevşehir'in tamamının Belediye Başkanı olduğumu ve tamamına hizmet etmeyi hedefliyorum. Herkesin belediye başkanıyız, genç-yaşlı demeden hizmet almaya layık olan tüm halkımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya gayret edeceğim" dedi.



Haber-Kamera: NEVŞEHİR,



Zonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyor (2)



KAZANANLAR DEĞİŞMEDİ



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Oyların sayılmasının ardından Perşembe belde belediyesi seçimlerinde iki aday arasındaki 24 olan oy farkı, 23'e düştü. Saltukova belde belediyesi seçimlerinde de 21 olan iki aday arasındaki fark, 20'ye düştü. İki beldede kazanan adaylar değişmedi.



Haber: ZONGULDAK,



======================



Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı







KAYSERİ'de, iddiaya göre muhtarlık seçimi nedeniyle amca çocukları arasında silahlı-bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.



Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Delice Sokak'taki Eylül Apartmanı bahçesinde meydana geldi. Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan C.C. yarışı kaybetti, bunun üzerine kavga çıktı. Seçimin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen seçimi kaybeden adayın akrabası olan ikiz kardeşler Tonguç C. (53) ile Yücel C. (53), iddiaya göre seçimlerde akrabaları C.C.'yi desteklemediklerini ileri sürdükleri amcalarının oğlu İsmail C. (40) ile konuşmak için evine gitti. Bina bahçesinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ikiz kardeşler Tonguç C. ile Yücel C., kuzenleri olan İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi (17) tabanca ile yaraladı. Baba-oğul ise ikiz kardeşleri bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. İkiz kardeşler ise kendi imkanlarıyla gittikleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber-Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ,DHA)



Muhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralı, 4 gözaltı



KARABÜK'te, D.A.'nın evinde çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken mevcut muhtar ile muhtar adayının tarafları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y.'nin tüfeğini ateşlemesi sonucu Hasan Ş. yaralanırken, jandarma ve polis ekipleri zırhlı araçlarla köye girerek olaylara müdahale etti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Olay gece saatlerinde, Karabük Cumayanı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangında yeniden alevlendi. Dursun Aşık'ın evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken, köylüler yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. av tüfeği ile ateş ederek Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş. yaralanırken, köye gelen 112 Acil ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri geldi. Jandarma ve polis ekipleri sirenler çalarak zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Karabük Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu. Kavgaya karışanlardan kimlikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,



Otel odasında boğazından silahla vurulan kadın, ölü bulundu







İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Hamide Gezer (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, öğleden sonra Birgi Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. İddiaya göre, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen Hamide Gezer'in kaldığı odadan öğlen saatlerinde silah sesi geldi. Bunun üzerine, otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



