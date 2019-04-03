Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülten - 20

Dha Yurt Bülten - 20

48 dakika önce

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralıBURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı.

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

BURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı. Kazada 14 işçi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Sanayi Caddesi Korupark kavşağında meydana geldi. Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye işçi taşıyan Emrah Şen idaresindeki 16 S 2270 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, karayolu tabela direğine çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada servis aracında bulunan 14 işçi yaralandı. Karayoldaki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza yerine giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri çekim yaptığı sırada firma yetkilileri tarafından tepki gösterildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:41 Kaynak: DHA

Osmangazi, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te 300 Kişilik Geçici İş İlanına 3 Bin 711 Kişi Başvurdu Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı CHP, İstanbul'da Bulunan Oyları Kameralarla Takip Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 03:29:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülten - 20
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]