Dha Yurt Bülten-20

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tek başına evde bırakılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun balkonda demir çubuklara tutunmaya çalıştığını görünce çevredekiler binanın altında toplandı.

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı







ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tek başına evde bırakılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun balkonda demir çubuklara tutunmaya çalıştığını görünce çevredekiler binanın altında toplandı. Ellerindeki gücü tükenince kendini boşluğa bırakan Suriyeli küçük çocuk vatandaşlar tarafından zemine düşmeden kurtarıldı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin kapıyı üzerine kilitleyerek evde yalnız bıraktığı ismi henüz bilinmeyen Suriye uyruklu çocuk 3'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Bir süre sonra demir parmakların arasından geçen çocuğun dışarı doğru sarktığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu arada düşme ihtimaline karşı balkonun altına toplanan kalabalık tedbir aldı. Bir süre sonra kollarındaki gücü tükenen küçük çocuk düştü. Alt kattaki demir korkuluklara da çarpan çocuğu toplanan kalabalık beton zemine düşmeden havada yakaladı.



Suriyeli çocuk olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Cep telefonu kamerasından, çocuğun düşme anı



ŞANLIURFA, -



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Otomobil, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



AKSARAY'da otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi, 1 kişide yaralandı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tunçbeden (38) idaresindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil, kavşakta Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Tuçbeden ve Atav yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı Tunçbeden, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tunçbeden, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Atav'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden detay



Araçlardan detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



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Adıyaman'da 2 gündür haber alınamayan genç evinde ölü bulundu



ADIYAMAN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gökhan Atik (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gündür Gökhan Atik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Işıkları açık olmasına rağmen Atik'in kapıyı açmamasından şüphelenen yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde Atik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Atik'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gökhan Atik'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Polis ekipleri



Sağlık görevlileri



Olay yeri inceleme ekipleri



Genel ve detay görüntüler



Hakan Yıldız ile ropörtaj



Komşusu Hakan Kaşık ile röportaj



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Seyir halinde alev alan otomobile polisler müdahale etti







KARABÜK'te, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobil, polisin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.



Yangın, öğle saatlerinde Karabük Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. Üniversite Mahallesi yönüne giden Uğur Aksoy yönetimindeki 06 FH 8972 plakalı otomobilin motoru bir anda alev aldı. Alevleri gören Aksoy, durdurduğu otomobilinden çıktı, bu sırada yakınındaki İl Emniyet Müdürlüğü binasından gelen polisler, durumu fark etti. Yangın tüpleri ile Aksoy'un otomobiline müdahale eden ekipler, kısa sürede sürede yangını söndürdü. Gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yanan araç



Söndürme çalışmaları



Detaylar



Bülent DİKTEPE/KARABÜK -



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Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi



Malatya'da, mahallede kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.



Mehmetçik Caddesi Fırat Mahallesi'nde oturan mahalleli Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bölgede hazırlık yapan mahalleli, 155 polis hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından mahalleye gelen polis ekipleri kalabalık grubun olduğu yere geldi. Bu sırada bir iş yerinden çıkanlar, polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü kutlama amacıyla ihbar ettiklerini söyleyip, beraber pasta kesti. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayan mahallelilere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polise ihbarda bulunulması



Ekiplerin telsiz anonsu



Kalabalıktan görüntü



Polis ekiplerin gelmesi



Polisleri pastayla alkışlarla karşılama



Pasta kesilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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