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26 dakika önce

Bucak'ta anne ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü, oğlu hayata döndürüldü (2)Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki ve 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusuna giren Rabia Vural ve ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in olay yerinde yaşamını yitirdi,...

Bucak'ta anne ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü, oğlu hayata döndürüldü (2)
Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki ve 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusuna giren Rabia Vural ve ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Osman Vural ise ambulansta kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Osman Vural, Bucak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Osman Vural'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
BURDUR (DHA)
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Baraj gölüne giren genç boğuldu
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.
Olay akşam saatlerinde Höyük köyüne meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül, iddiaya göre ağabeyiyle birlikte serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Şengül, gölde yüzdüğü sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç polisler baraj gölünde yaptıkları aramada, Şengül'ün cansız bedenine ulaştı. Şengül'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
DHA YURT BÜLTEN-20
Burdur, Bucak, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:00 Kaynak: DHA
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