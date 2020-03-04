DHA YURT BÜLTEN - 20 - Son Dakika

Trabzon'a şehit ateşi düştü (1)

SURİYE'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in acı haberi, memleketi Trabzon'da yaşayan ailesine verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'ndeki eve gelen askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehit Tuncer'in cenazesinin askeri uçakla Trabzon'a getirileceği öğrenildi.

ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ

Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer'e verilen plakette, 'Zeytindalı Harekatı'nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına' ibaresi yer aldı.

Bekar olan şehit Tuncer'in acı haberi, Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki evlerinde babası Oktay ile annesi Seher Tuncer'e verildi. Şehidin evinin bulunduğu binaya da Türk bayrakları asıldı.

Haber: Selçuk BAŞAR - Tolga SAĞLAM/ TRABZON,

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Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü

KIRIKKALE'de iki çocuk babası Osman Ç. (41), çalıştığı demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Osman Ç., demir çekme işlemine yarayan merdane isimli makinenin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu makinede sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Osman Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fabrikadan detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Beyşehir'de İdlib şehitleri için yürüyüş

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelip Anıt Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla İdlib'te şehit olan askerler için yürüdü. Köprübaşına kadar devam eden yürüyüş İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yürümekte güçlük çeken Türkan Harmankaya'nın da sloganlar atarak elektrikli üç tekerli bisikletiyle yürüyüşe katılması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten detay

-Röportajllar

Haber-Kamera: Muammed SIDAL BEYEŞHİR/ KONYA,

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Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

KARS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, ildeki tüm yurt binalarında ışıklarla TSK yazarak Mehmetçik'e destek oldu.

TSK'nın Suriye'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Kars'taki KYK yurtlarında kalan öğrenciler destek verdi. Yurt odalarında ışıklarla TSK yazısı yazıldı. Bayraklar açan öğrenciler, vatan ve bayrak sloganları attı. Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten öğrenciler, açtıkları dev Türk bayrakları etrafında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binalardaki TSK yazıları

-Bayraklar

-Öğrencilerin vatan sana canım feda sloganları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerden Mehmetçik'e destek mesajı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı' devam ederken, Adıyaman'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, ışıklarla TSK yazarak İstiklal Marşı okudu.

Altınşehir Mahallesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü 'Bahar Kalkanı Harekatı' operasyonuna katılan Mehmetçik'e destek olmak için ışıklarla TSK yazıldı. Öğrenciler ayrıca saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Mehmetçiğe destek amacıyla öğrencilerle birlikte çalışma yaptıklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen 'Bahar Kalkanı Harekatı' kapsamındaki operasyonunda Mehmetçiğe destek amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerimizle birlikte ışıklarla TSK yazarak İstiklal Marşı okuduk. Amacımız operasyona katılan askerlerimize destek olmak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle birlikte İstiklal Marşı okuyarak böyle bir program düzenledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kredi ve Yurtlar Kurumu

-Işıklarla TSK yazılması

-Öğrenciler İstiklal Marşı okuması

-Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı

BİTLİS'te, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine yönelik sürdürülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için kaldıkları yurttaki odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturdu. Şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajı verdi.

Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı Beşminare Kız Yurdu'nda, Mehmetçik'e destek için Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen operasyonda, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit askerlerin isimleri okunurken, öğrenciler hep bir ağızdan 'burada' diye seslendi. Üniversiteli öğrenciler, 'Mehmetçiğin Bahar Kalkanı Harekatına' destek için kaldıkları yurtttaki odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturdu.

Yurtta kalan Ebru Boğa,Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını belirterek,"Yurdumuzun ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturduk. İdlib'teki hain saldırıyı kınıyoruz. Bizler, Beşminare Kız Öğrenci Yurdu olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine selam olsun." dedi.

Merve Özkan ise, İdlib'teki hain saldırıyı kınamak ve Mehmetçik'e destek için olduğunu söyledi. Program, şehitleri için okunan duanın ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kız yurdunun ışılları ile yazılan 'TSK' yazısı

-Öğrencilerin cep telefonu ile oluşturdukları koreografiden görüntü

-Öğrencilerden detaylar

-Türk bayrakları

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Şehitlerinin isimlerinin okunması

-Öğrencilerle röportaj

-Dua okunurken

Şiirlerin okunması

-Öğrencilerin asker selamı vermelerinden detaylar

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar

KARABÜK Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı.

Karabük Üniversitesi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, kaldıkları yurttaki odaların ışıklarını yakarak 'TSK' yazısını oluşturdu. Öğrenciler ayrıca bayrak açıp cep telefonu ışıklarıyla 'TSK' yazısını oluşturdu. Sınırda ülke güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerine bu şekilde destek olan öğrencilerin ışıklı gösterisi beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Işıklarla TSK yazılması

İstiklal marşı okunması ve detaylar

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya 'ışıklı' destek

NİĞDE'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için odalarındaki ışıklarla yurt binasında 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı. Daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüyen öğrenciler, tek tek şehitlerin isimlerini okudu.

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

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