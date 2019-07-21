DHA YURT BÜLTEN-21
4 dakika önce
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana
Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü